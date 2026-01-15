Exintegrante de Sendero Luminoso en el Vraem fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un exintegrante de Sendero Luminoso en el Vraem, fue sentenciado por el Poder Judicial a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. Esto fue un logro de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huancavelica.

Formó parte por dos años

El sentenciado responde al nombre de Ángel Hinostroza, alias 'chico pez', que formó parte del Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (MPCP-SL) entre 2021 y 2022. La función que tenía a cargo era la de cuadro nativo-apoyo organizado al movilizar armamento y víveres a favor del grupo subversivo.

La investigación de la Fiscalía de Huancavelica logró comprobar que el condenado recibió adoctrinamiento tanto político, como militar de Florabel Vargas, alias 'camarada Vilma', además de otras figuras políticas de la organización. Su detención ocurrió en 2024 tras ser intervenido cerca de un vehículo robado que contenía armas de guerra y una radio.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía Especializada en Derechos Humanos consiguió que se condene a 15 años de prisión efectiva a Ángel Hinostroza, alias 'chico pez', por haber integrado el Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso en el Vraem, entre los años 2021 y 2022.... pic.twitter.com/uiUGjEUsyg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 15, 2026

Gracias a la presentación de testimonios, documentos e información proporcionada y que se corroboró con colaboradores eficaces sobre el apoyo que 'chico pez' ofreció en el campamentos del Vraem. Esto valió para que el juzgado a cargo dictara la sentencia condenatoria, así como el pago de una reparación civil de 30 mil soles a favor del Estado peruano.

´"De esta manera, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reitera su compromiso con las investigaciones y sanciones para los responsables de delitos que atentan contra la tranquilidad pública de todo el país", indica el comunicado de prensa de la Fiscalía.

Casos recientes vinculados a SL

Algunos políticos del actual periodo parlamentario se vieron envueltos en investigaciones por el mismo delito que cometió Ángel Hinostroza. Dos de ellos fueron Guillermo Bermejo, encontrado culpable en octubre del 2025 y Guido Bellido, a quien se le mandó al archivo la carpeta fiscal en su contra.

Bermejo Rojas recibió 15 años de cárcel en primera instancia y los viene cumpliendo en el penal Ancón I, sin embargo, su defensa aseguró en la audiencia que presentaría una apelación. Por su parte, la defensa técnica de Bellido Ugarte presentó un recurso que revocó la Resolución N.º 15, del 21 de agosto de 2025.

