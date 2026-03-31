Fiscal de la nación sustenta hoy ante el Congreso el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, sustentará hoy, martes 31 de marzo, el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.

De acuerdo con la agenda que preside el parlamentario Arturo Alegría García (Fuerza Popular), la décima cuarta sesión ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026 está prevista para que empiece a las 10:00 a. m. y de manera virtual.

Ley actual tiene más de 40 años

En entrevista brindada a Exitosa el último miércoles 25 de marzo, el flamante nuevo titular de la Fiscalía de la Nación destacó la "respuesta positiva" del Congreso para poner rápidamente a debate la trascendental ley que busca reformar la base legal de su institución.

Es importante mencionar que, el pasado 16 de marzo, Gálvez Villegas entregó al presidente (e) del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), el proyecto de ley que fuera elaborado con la participación de fiscales de todas las jerarquías, miembros de la sociedad civil, la academia y reconocidos juristas.

🚨 #LoÚltimo | Fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez Villegas, sostuvo una reunión con el presidente (e) del @congresoperu, Fernando Rospigliosi, para que agende y ponga en debate la aprobación del Proyecto de Ley 14224/2025, sobre la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.... pic.twitter.com/U5Ti8Wh2nn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 16, 2026

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada hasta la fecha.

Bajo esta consideración, el jurista justificó la necesidad de que se aprueba la iniciativa, poniendo como ejemplo la actual limitación que se presenta en la función fiscal, la cual confiere a los fiscales desarrollar las pesquisas con base a su criterio, impidiendo a la propia institución establecer "parámetros, instructivos, protocolos y lineamientos" para fortalecer el proceso de investigación.

Juramento con pedido al presidente José María Balcázar

El viernes 27 de marzo, Tomás Aladino Gálvez Villegas juró al cargo como fiscal de la nación para el período 2026-2029, con opción a reelegirse por dos más, luego de que cuatro días antes fuera elegido en el puesto por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Durante su discurso ante las autoridades nacionales presentes, el titular del Ministerio Público hizo mención a la grave crisis presupuestaria que atraviesa su institución, la cual pone en riesgo la continuidad de aproximadamente 4 000 servidores. En ese contexto, le solicitó al presidente José María Balcázar a que atienda sus demandas para garantizar el servicio fiscal por todo el 2026.

"Solicitamos respetuosamente y a riesgo de ser impertinentes, a nuestro señor presidente de la república acá presente, que se sirva a disponer que se atienda las demandas suplementarias que estamos presentando en estos últimos días para no desactivar muchas de las funciones que tenemos que cumplir obligatoriamente", mencionó.

El fiscal de la nación empieza su función con la posibilidad de que pueda aprobarse en un corto plazo la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, quedando a la expectativa de presentar un pliego ante el Ejecutivo para que el presupuesto de la Fiscalía pueda ser acorde a sus necesidades.