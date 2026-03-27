Tomás Gálvez tras jurar como fiscal de la Nación: Pidió al presidente atender demanda presupuestaria de la Fiscalía

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tomás Gálvez tras jurar como fiscal de la Nación, aprovechó para solicitarle al presidente José Balcázar, presente en la ceremonia, atender la demanda presupuestaria del Ministerio Público para no verse obligados a desactivar funciones de la institución.

Crisis presupuestaria de la Fiscalía

En la ceremonia de juramentación de la Fiscalía de la Nación participaron el presidente José María Balcázar; la presidente del Poder Judicial, Janeth Tello; un representante de la Junta Nacional de Justicia, así como los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.

Frente a ellos, Gálvez durante sus primeras palabras en el cargo, aprovechó para dirigirse al mandatario y solicitarle atender la demanda presupuestaria de la Fiscalía, procediendo a explicar lo que implica la crisis.

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