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Tomás Gálvez tras jurar como fiscal de la Nación: Pidió al presidente atender demanda presupuestaria de la Fiscalía

El recién jurado fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó al presidente José Balcázar disponer la demanda presupuestal del Ministerio Público para acabar con la crisis que afronta la institución.

Tomás Gálvez pide al presidente atender la demanda presupuestaria del Ministerio
Tomás Gálvez pide al presidente atender la demanda presupuestaria del Ministerio (Ministerio Público)

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/03/2026

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Tomás Gálvez tras jurar como fiscal de la Nación, aprovechó para solicitarle al presidente José Balcázar, presente en la ceremonia, atender la demanda presupuestaria del Ministerio Público para no verse obligados a desactivar funciones de la institución. 

Crisis presupuestaria de la Fiscalía

En la ceremonia de juramentación de la Fiscalía de la Nación participaron el presidente José María Balcázar; la presidente del Poder Judicial, Janeth Tello; un representante de la Junta Nacional de Justicia, así como los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. 

Frente a ellos, Gálvez durante sus primeras palabras en el cargo, aprovechó para dirigirse al mandatario y solicitarle atender la demanda presupuestaria de la Fiscalía, procediendo a explicar lo que implica la crisis. 

 

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