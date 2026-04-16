Poder Judicial crea juzgados exclusivos para agilizar ejecución de sentencias laborales

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este 2026, el Poder Judicial inició un plan piloto de reconversión de juzgados laborales para dedicarlos exclusivamente a la ejecución de sentencias, buscando garantizar que los trabajadores que ganan un juicio realmente cobren lo que les corresponde.

Juzgados exclusivos en seis distritos judiciales

Así lo informó este jueves 16 de abril Carlos Zavaleta, el consejero responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, quien precisó que esto se desarrolla desde febrero.

Este plan implica que determinados juzgados de paz letrado y juzgados especializado de trabajo se estén convirtiendo en órganos con competencia exclusiva para atender la etapa de ejecución de sentencias laborales, en línea con la NLPT.

"De qué sirve tener una sentencia firme si es que el fallo no se ejecuta, en este caso el demandante no puede recibir lo que le corresponde luego de ganar el litigio", dijo Zavaleta Grández.

Esta medida ya se aplica en seis distritos judiciales: El Santa, Lima Este, Lima Norte, Cusco, Lambayeque y Arequipa. Además, existen entre 10 y 15 cortes superiores adicionales que podrían sumarse a este plan piloto.

Sustentando ese plan, el magistrado explicó que la ejecución de sentencias en el ámbito laboral privado es mucho más rápida y eficaz.

En cambio, en el sector público, el proceso suele ser más lento debido a las restricciones de las leyes presupuestarias, dilatando el pago hasta por cinco años.

Carlos Zavaleta, consejero del equipo técnico de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), explica reconversión de juzgados laborales.

"En el ámbito privado, el justiciable no solo obtiene una sentencia fundada en derecho, sino que también se ejecuta. En el público, buscaremos mecanismos, incluso propuestas legislativas, para acortar esos plazos", señaló Zavaleta.

Al conmemorarse 16 años de vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), Zavaleta Grández hizo un balance positivo: los procesos laborales han reducido su tiempo de resolución en un 50%.

"Lo que antes era un proceso eterno bajo el sistema tradicional, hoy se resuelve en la mitad de tiempo. Esto se debe al cambio de un modelo de trabajo individual a uno en equipo y altamente tecnológico", detalló.

Rospigliosi es condenado a 9 años de cárcel por difamación

Durante la audiencia de lectura integral este 15 de abril, el Poder Judicial dictó nueve años de prisión suspendida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por difamación agravada contra Delia Espinoza.

La jueza Norma Carbajal encontró culpable al congresista de Fuerza Popular, quien llamó "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en 2025.

El juzgado consideró que las afirmaciones de Rospigliosi no formaron parte de una crítica política legítima, sino de un ataque directo.