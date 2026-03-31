Fiscalía investiga ataque a balazos contra vigilante en SMP: Disponen diligencias para identificar a responsable

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Fiscalía de la Nación abrió investigación por el ataque armado contra un vigilante en la urbanización Vipol de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Según precisaron, la víctima se encuentra internada en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, debido a la gravedad de sus heridas por impacto de bala.

Fiscalía informa sobre el caso

Mediante de su cuenta 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó detalles sobre lo que fue dicho ataque. Según precisaron, se investigará al responsable por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

"Séptima Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho) investiga el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de Robin Rodríguez (27), vigilante de la urbanización Vipol de Naranjal, quien fue atacado con nueve impactos de bala y actualmente se encuentra internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia", escribieron en sus redes sociales, este martes 31 de marzo.

En esa línea, indicaron que el fiscal adjunto provincial Jesús Cabello se encuentra a cargo del caso y es quien conducirá jurídicamente las pericias de criminalística ante el ataque en agravio del vigilante identificado como Robin Rodríguez de 27 años de edad.

Disponen diligencias para aclarar caso

Es así que, el fiscal ha dispuesto una serie de diligencias, las cuales incluyen que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito de Los Olivos reciba las declaraciones del agraviado, quien fue herido, mas no perdió la vida.

Asimismo, se ordena que se practique la inspección técnico policial en el lugar de los hechos. Además, buscan obtener el informe clínico de la víctima, quien se encuentra recibiendo atención médica tras haber sido atacado con nueve impactos de bala.

Cabe mencionar que, las autoridades recabarán los registros de las cámaras de seguridad de la zona que, captaron el preciso momento del ataque por parte de un sujeto vestido con un pantalón negro y una casaca color verde que tenía una capucha la cual le cubría la cabeza.

🚨 #LoÚltimo | Séptima Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte (Cuarto Despacho) investiga el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de Robin Rodríguez (27), vigilante de la urbanización Vipol de Naranjal, quien fue atacado con nueve impactos de bala y... pic.twitter.com/4d1HsOMIka — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 31, 2026

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron el último lunes 30 de marzo, cuando el vigilante Robin Rodríguez se encontraba cerca de su caseta en la urbanización Vipol, cuando de pronto el sujeto desconocido se aparece por detrás y, ejecuta los disparos directamente sobre su cuerpo. Luego de ello, el responsable huyó con rumbo desconocido.

De esta manera, la Fiscalía ha dispuesto una serie de diligencias urgentes con la finalidad de identificar a los responsables del atentado contra un vigilante que, se encuentra grave tras recibir impactos de bala mientras realizaba su labor en SMP.