Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público elige HOY al nuevo fiscal de la nación para los próximos tres años

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Desde las 11:00 a. m. de hoy, lunes 23 de marzo, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) del Ministerio Público elegirá al nuevo fiscal de la nación titular para los próximos tres años, con posibilidad de reelegirse por dos más.

De acuerdo con lo trascendido, finalmente la sesión se llevará a cabo en el piso 9 de la sede central de la institución, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificara el último 17 de marzo, la destitución de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal suprema.

Los cinco fiscales supremos aptos a ostentar el cargo

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas ocupa el cargo de forma interina desde septiembre del 2025, tras un breve interinato de Pablo Sánchez, a consecuencia de que la JNJ acordara suspender a Delia Espinoza por una investigación en su contra por no acatar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la nación, en junio de 2025.

Tras confirmarse la destitución de Espinoza Valenzuela (hoy decana del Colegio de Abogados de Lima) y con una inhabilitación para no ejercer cargos públicos por 10 años aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, más la reincorporación del fiscal supremo Luis Arce Córdova, la Junta de Fiscales Supremos quedó establecida de la siguiente manera:

Tomás Gálvez Villegas

Zoraida Ávalos Rivera

Patricia Benavides Vargas

Juan Carlos Villena Campana

Luis Carlos Arce Córdova

En ese sentido, los cinco juristas están aptos para postular al mando de la institución. Cabe señalar que, Gálvez Villegas en más de una ocasión ha mostrado su intención para reelegirse en el puesto, Juan Carlos Villena aparece como su máximo opositor, mientras que Patricia Benavides se mantiene a la expectativa, sin todavía decidir su postulación.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la Ley N.º 26288, la elección del fiscal de la nación es por mayoría simple; es decir, el candidato que mínimamente obtenga tres votación a favor será designado como nuevo titular de la institución.

Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público en el Congreso

Tras oficialización a finales de noviembre del 2025 y con 16 sesiones de trabajo llevadas a cabo, fue aprobado el proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual contó con la participación de fiscales de todas las jerarquías, miembros de la sociedad civil, la academia y reconocidos juristas.

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada hasta la fecha.

El mencionado texto fue remitido al titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) el lunes 16 de marzo, a fin de que pueda ser evaluado por las comisiones a cargo para luego ser debatida en el Pleno antes de junio del 2026.

La institución no solo espera la aprobación de su nueva Ley Orgánica, un paso importante para recobrar la tranquilidad luego de seis meses de crisis es que por fin se elija a su nuevo titular de manera permanente.