Fiscalía de la Nación archiva investigación contra miembros de la JNJ y Patricia Benavides

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación seguida contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, al considerar que no existe mérito para formular denuncia constitucional.

Denuncia no procede

Según la Disposición N.° 11, el despacho fiscal decidió no proceder con la denuncia constitucional presentado contra los magistrados de la JNJ —Gino Augusto Tomás Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y Cayo César Galindo Sandoval— así como contra Liz Patricia Benavides Vargas, Jorge del Castillo Gálvez y José Humberto Abanto Verástegui.

La investigación se encuentra vinculada a la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, como el avocamiento ilegal de un proceso en trámite, y delitos contra la administración pública, entre ellos usurpación de funciones y abuso de autoridad, relacionados con el trámite y emisión de la Resolución N.° 231-2025-JNJ.

La Fiscalía decidió no continuar con la investigación por presunta falsedad ideológica atribuidas a María Teresa Cabrera Vega, ni por el presunto delito de acoso agravado contra los magistrados Gino Ríos y María Teresa Cabrera, así como tampoco por la imputación de usurpación de funciones contra Patricia Benavides, en relación a su permanencia en las instalaciones del Ministerio Público en junio del 2025.

Rechazan denuncia contra Benavides

En el mismo pronunciamiento, el despacho rechazó de forma liminar las denuncias presentadas por Delia Espinoza y Juan Sifuentes Bustillos, quienes acusaban a Patricia Benavides y a los integrantes de la JNJ de presuntos delitos como usurpación de funciones, desobediencia a la autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

La Fiscalía resolvió archivar definitivamente la carpeta fiscal acumulada, disponiendo que se notifique la decisión a las partes procesales y autorizando la entrega de las copias digitales a la defensa de los investigados.

Con el archivo, los magistrados de la JNJ involucrados en la resolución quedan libres de cualquier responsabilidad penal por los hechos ocurridos durante el intento de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, pese a las criticas por un presunto procedimiento irregular.

