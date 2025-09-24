RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Orden en su contra continúa

Poder Judicial rechaza recurso de Vladimir Cerrón: Continuará con orden de prisión preventiva

Vladimir Cerrón continuará con la orden de prisión preventiva por 24 meses luego de que el Poder Judicial rechazara un recurso de su defensa que buscaba anular la acción judicial.

Vladimir Cerrón
Vladimir Cerrón Sputnik

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 24/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial resolvió rechazar una nueva demanda de hábeas corpus que presentó la defensa de Vladimir Cerrón por un supuesto atentado contra su libertad individual. 

Cerrón sigue con orden de prisión preventiva

El Noveno Juzgado Constitucional rechazó el reciente recurso presentado por el abogado del prófugo líder de Perú Libre. Este tenía la finalidad de anular la resolución que desestimó cambiar la prisión preventiva por una orden de comparecencia, así como el fallo que declaró fundada la apelación contra dicha decisión. 

La solicitud se presentó contra los integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, entidades que dictaron las resoluciones. 

Cabe señalar que, en julio la Tercera Sala rechazó la solicitud de Cerrón para anular prisión preventiva por presunto lavado de activos y organización criminal en el caso de los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre. 

El juez Juan Torres determinó en su resolución emitida el 18 de septiembre, que en este caso no se evidencia que se hayan afectado los derechos constitucionales referidos al debido proceso en su vertiente de las debida motivación de resoluciones. 

Betssy Chávez sobre Cerrón: "En 2021 no quería dialogar con el fujimorismo, y ahora los veo juntos en la Mesa Directiva"
Lee también

Betssy Chávez sobre Cerrón: "En 2021 no quería dialogar con el fujimorismo, y ahora los veo juntos en la Mesa Directiva"

Poder Judicial rechazó recurso que buscaba revocar la orden de prisión preventiva dictada contra Vladimir Cerrón.

Presunta organización criminal

Según la imputación fiscal, en Perú Libre habría un presunta organización criminal liderada por Vladimir Cerrón, quien tendría un plan delictivo con el fin de obtener poder político con la elección del gobernador regional de Junín y la colocación de personas allegadas al partido en puestos claves. 

Se presumen que se habría actuado en otros ámbitos de la región a través de las organizaciones criminales "Los Dinámicos del Centro" o "Tiranos del Centro".

Martín Vizcarra ironiza sobre Dina Boluarte y le advierte: "Va a estar cómoda en Barbadillo, el menú está 8 soles"
Lee también

Martín Vizcarra ironiza sobre Dina Boluarte y le advierte: "Va a estar cómoda en Barbadillo, el menú está 8 soles"

Precisamente por ello, en junio el Juzgado de Primera Instancia rechazó un pedido de la defensa de Cerrón para variar la medida de 24 meses de prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta. 

Como respuesta, la defensa apeló argumentando que el Tribunal Constitucional anuló su condena por el Caso "La Oroya" y la Corte Suprema lo absolvió por el Caso "Aeródromo Wanka", sin embargo, el recurso también fue desestimado. 

Hay que señalar que este es el último mandato de prisión preventiva que pesa sobre Cerrón, quien permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023, luego de una condena que se dictó pero de la que la Corte Suprema lo absolvió. 

Ministro de Defensa evade pregunta sobre audios de Santiváñez y capitán 'Culebra'
Lee también

Ministro de Defensa evade pregunta sobre audios de Santiváñez y capitán 'Culebra'

Es por ello que, al Poder Judicial rechazar esta última acción judicial de la defensa de Vladimir Judicial, el líder de Perú Libre continúa con orden de prisión preventiva por 24 meses.

Temas relacionados Organización criminal Perú Libre Poder Judicial Vladimir Cerrón

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA