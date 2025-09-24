Poder Judicial rechaza recurso de Vladimir Cerrón: Continuará con orden de prisión preventiva

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial resolvió rechazar una nueva demanda de hábeas corpus que presentó la defensa de Vladimir Cerrón por un supuesto atentado contra su libertad individual.

Cerrón sigue con orden de prisión preventiva

El Noveno Juzgado Constitucional rechazó el reciente recurso presentado por el abogado del prófugo líder de Perú Libre. Este tenía la finalidad de anular la resolución que desestimó cambiar la prisión preventiva por una orden de comparecencia, así como el fallo que declaró fundada la apelación contra dicha decisión.

La solicitud se presentó contra los integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, entidades que dictaron las resoluciones.

Cabe señalar que, en julio la Tercera Sala rechazó la solicitud de Cerrón para anular prisión preventiva por presunto lavado de activos y organización criminal en el caso de los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre.

El juez Juan Torres determinó en su resolución emitida el 18 de septiembre, que en este caso no se evidencia que se hayan afectado los derechos constitucionales referidos al debido proceso en su vertiente de las debida motivación de resoluciones.

Presunta organización criminal

Según la imputación fiscal, en Perú Libre habría un presunta organización criminal liderada por Vladimir Cerrón, quien tendría un plan delictivo con el fin de obtener poder político con la elección del gobernador regional de Junín y la colocación de personas allegadas al partido en puestos claves.

Se presumen que se habría actuado en otros ámbitos de la región a través de las organizaciones criminales "Los Dinámicos del Centro" o "Tiranos del Centro".

Precisamente por ello, en junio el Juzgado de Primera Instancia rechazó un pedido de la defensa de Cerrón para variar la medida de 24 meses de prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta.

Como respuesta, la defensa apeló argumentando que el Tribunal Constitucional anuló su condena por el Caso "La Oroya" y la Corte Suprema lo absolvió por el Caso "Aeródromo Wanka", sin embargo, el recurso también fue desestimado.

Hay que señalar que este es el último mandato de prisión preventiva que pesa sobre Cerrón, quien permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023, luego de una condena que se dictó pero de la que la Corte Suprema lo absolvió.

Es por ello que, al Poder Judicial rechazar esta última acción judicial de la defensa de Vladimir Judicial, el líder de Perú Libre continúa con orden de prisión preventiva por 24 meses.