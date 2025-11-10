Tomás Gálvez sobre continuidad del equipo Lava Jato: "La permanencia de los equipos especiales está en evaluación"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar casos de los delitos de corrupción de funcionarios y lavado lactos que están involucrados con las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, estaba previsto a desactivarse este lunes 10 de noviembre.

Al respecto, en diálogo con Canal N, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sostuvo que la continuidad del grupo de trabajo mencionado aún se encuentra en proceso de evaluación debido a criterios técnicos y presupuestales.

Continuidad en evaluación

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que la continuidad del equipo Lava Jato sigue en evaluación por criterios técnicos y presupuestales. La decisión se verá esta semana en la Junta de Fiscales Supremos



