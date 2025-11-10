RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Se verá esta semana

Tomás Gálvez sobre continuidad del equipo Lava Jato: "La permanencia de los equipos especiales está en evaluación"

El fiscal interino de la Nación dio a conocer que la continuidad del Equipo Especial Lava Jato aún se encuentra en evaluación debido a criterios técnicos y presupuestales.

Tomás Gálvez se pronuncia sobre continuidad del equipo Lava Jato
Tomás Gálvez se pronuncia sobre continuidad del equipo Lava Jato (Foto: Ojo Público)

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 10/11/2025

El Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar casos de los delitos de corrupción de funcionarios y lavado lactos que están involucrados con las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, estaba previsto a desactivarse este lunes 10 de noviembre.

Al respecto, en diálogo con Canal N, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sostuvo que la continuidad del grupo de trabajo mencionado aún se encuentra en proceso de evaluación debido a criterios técnicos y presupuestales.

Continuidad en evaluación

Noticia en desarrollo...

