¡Victoria ambiental!: Condenan a hombre que amenazó de muerte a tres guardaparques en Madre de Dios

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público informó que el investigado Orlando Lancha fue encontrado culpable por amenazar de muerte a tres defensores ambientales en Madre de Dios. La condena supera los 12 meses por el delito de coacción.

Condena por amenazas

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Madre de Dios informó sobre la condena en contra de Orlando Lancha, hombre que amenazó de muerte a tres guardaparques de la Reserva Nacional de Tambopata para impedir trabajo de fiscalización en tal aérea protegida.

Lancha buscaba que la intervención de tales defensores ambientales no se diera a lugar. Por tal razón, envió mensajes de texto en contra de los tres guardaparques donde los amenazó de muerte de continuar con sus labores. Como se sabe, la Reserva Nacional de Tambopata se caracteriza por contar con una amplitud de especies en flora y fauna, atractivo que es aprovechado por el crimen tales como el comercio ilegal de animales salvajes, la depredación ambiental y la vulneración de derechos a ciudadanos que habitan en tales jurisdicciones, entre otros crímenes.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía de Derechos Humanos de Madre de Dios logró que se condene a Orlando Lancha a un año, un mes y 24 días de prisión por amenazar de muerte a tres guardaparques de la Reserva Nacional de Tambopata, con el fin de impedir sus labores.



✅ La sentencia,... pic.twitter.com/336LYE30MC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 8, 2025

La denuncia fue presentada por tres defensores ambientales a los cuales protegeremos su identidad. El hecho ocurrió en abril de 2024, caso que ha sido resuelto tras más de un año de diligencias judiciales. Tras las diligencias se dictó una condena en contra de Lancha por un año, un mes y 24 días.

La investigación fiscal estuvo dirigida por la fiscal provincial Karen Torres Godoy. La decisión judicial resolvió cárcel suspendida, luego de que el investigado Lancha aceptará los cargos en su contra a través del proceso de terminación anticipada; es decir, tras el acuerdo entre fiscal, juez y el imputado bajo ciertas medidas restricciones y reparación civil.

De esta manera, al imputado Orlando Lancha se le ha impuesto un pago de reparación civil de S/1,500 a favor de las personas agraviadas y el cumplimiento de reglas de conductas como la prohibición para frecuentar el área natural protegida, comparecer mensualmente al juzgado, entre otras medidas.

Amenazados desde el 2024

Los tres agraviados forman parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) quienes desde abril de 2024 fueron amenazados de muerte por el imputado.

La Fiscalía presentó que tales mensajes amenazantes buscaban afectar las labores de vigilancia en la zona que se encontraba en la mira de la minería ilegal. El Poder Judicial (PJ) comprobó que tales amenazas formaban parte de una advertencia real en contra de la vida de los tres guardaparques.

Por tal razón, se condenó a Orlando Lancha por un plazo de un año, un mes y 24 días tras ser encontrado culpable por el delito de coacción en contra de tres defensores ambientales de la Reserva Nacional de Tambopata.