Acción Popular pide a sus congresistas renunciar a la bancada para formar una nueva sin malos elementos

El partido Acción Popular anunció este domingo que su Plenario Nacional dispuso que los congresistas de su bancada renuncien en un plazo de 48 horas al actual grupo parlamentario para constituir una nueva bancada.

¿Porqué se da la medida?

A través de un comunicado, la organización política informó que, tras una sesión extraordinaria llevada a cabo el 4 de octubre, llegó a la decisión de llamar al orden a la actual representación. Ello, debido a diferentes cuestionamiento de parlamentarios que forman parte de la bancada que lleva el nombre del partido, afectando la imagen del mismo, lo que incluye hasta el mantener a un congresista expulsado.

"Los congresistas tienen un plazo de 48 horas para renunciar a la bancada y constituir una nueva bancada junto con los no agrupados, que actúes en base a la línea política del partido, sin militantes expulsados ni sancionados", exhortaron.

Asimismo, advirtieron que los legisladores que no acaten la disposición del Plenario "serán sometidos a proceso disciplinario conforme a nuestro estatuto" , sumado a ello estarán impedidos de ser candidatos a cualquier elección en el 2026.

Comunicado del partido @AccionPopular sobre el acuerdo del Plenario Nacional en relación a la situación de la Bancada.

Congresistas cumplen disposición

Cumpliendo lo dispuesto, el Grupo Parlamentario Acción Popular citó a sus miembros a una sesión extraordinaria para este lunes 6 de octubre a las 11:00 a. m., donde se abordará exclusivamente la ejecución del acuerdo del Plenario Nacional.

La convocatoria fue formalizada mediante el Oficio Múltiple N° 013-2025-2026-GPAP-CR/CEAR, que se realizó con carácter de urgencia.

Con la medida, Acción Popular busca reordenar su representación en el Congreso y marcar distancia de los actos que habrían comprometido su integridad como organización política en los últimos meses.

Cabe señalar que, el partido afronta una etapa de división interna, busca recomponer su imagen de cara al proceso electoral de 2026. Actualmente, el grupo parlamentario lo forman: Carlos Alva Rojas, Luis Ángel Aragón, Raúl Doroteo, Ilich López Ureña, Silvia Monteza Facho, Juan Carlos Mori, Hilda Portero, Wilson Soto y Elvis Vergara.

En julio del 2024 se decidió expulsar y desafiliar a Raúl Doroteo, pese a ello ha continuado siendo miembro de la bancada del partido en el Congreso. Por ello y demás cuestionamiento, Acción Popular dio 48 a parlamentarios para renunciar a la bancada y formar una nueva que respete los lineamientos.