Mundo
Por bombardear Kiev

Trump aplicará nuevas sanciones a Rusia: En respuesta a la última ofensiva en Ucrania

Para castigar a Rusia por su última ofensiva en Ucrania, Donald Trump afirmó que preparará una segunda fase de sanciones. Se penalizará también a países que adquieran combustibles rusos.

Donald Trump aplicará nuevas sanciones a Rusia.
Donald Trump aplicará nuevas sanciones a Rusia.

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/09/2025

Como un castigo por el ataque aéreo que Rusia lanzó sobre Kiev, la capital de Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que está dispuesto a aplicar nuevas sanciones al Kremlin. Este anuncio lo realizó este domingo 7 de setiembre, frente a la prensa en la sede de gobierno en Washington.

En respuesta a ofensiva rusa

Frente a los medios, desde el jardín de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó con un escueto, pero contundente "Sí" a una nueva fase de sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. La medida la toma para castigar la escalada militar rusa, que logró dañar un edificio gubernamental en la capital ucraniana.

Del mismo modo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó en una entrevista para la NBC, que aplicarán las penalizaciones económicas contra Rusia. También incluirá a países que le compren gas o petróleo, ya que el objetivo es "hacer colapsar" su economía.

"Estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia, pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan: una mayor presión económica puede llevar a la economía rusa a un colapso total, y eso llevará al presidente Putin a la mesa de negociaciones" afirmó el administrador de fondos de alto riesgo.

Rusia realizó su mayor ataque aéreo en Ucrania dejando bajas civiles y dañando un edificio gubernamental
Un antecedente reciente sobre esto ha sido el aumento a 50 % de los aranceles que Estados Unidos le impuso a la India. Por comprarle combustibles al Kremlin, el país norteamericano aplicó la penalidad para evitar que lo haga y fortalezca la economía del país europeo.

Trump presente en la final del US Open

Invitado por un auspiciador, el inquilino de la Casa Blanca llegó hasta el estadio Arthur Ashe, en Flushing Meadows, Nueva York para la final masculina del US Open. Entre aplausos y abucheos, el jede de gobierno fue recibido por el público para el duelo entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Por su presencia, el ingreso a las tribunas se retrasó, por el contingente de seguridad que se preparó a su arribo. Esto generó la molestia de los asistentes, quienes gritando "Déjennos entrar", pedían acceder al recinto. Esto provocó que se retrase el comienzo del partido, iniciando media hora después de lo pactado.

De esta forma, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está listo para una nueva fase de sanciones contra Rusia, luego de su reciente ofensiva militar en Ucrania. A su turno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent afirmó que estas también se aplicarán a quienes le compren combustible al Kremlin.

