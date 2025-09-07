Trump aplicará nuevas sanciones a Rusia: En respuesta a la última ofensiva en Ucrania

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Como un castigo por el ataque aéreo que Rusia lanzó sobre Kiev, la capital de Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que está dispuesto a aplicar nuevas sanciones al Kremlin. Este anuncio lo realizó este domingo 7 de setiembre, frente a la prensa en la sede de gobierno en Washington.

En respuesta a ofensiva rusa

Frente a los medios, desde el jardín de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó con un escueto, pero contundente "Sí" a una nueva fase de sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. La medida la toma para castigar la escalada militar rusa, que logró dañar un edificio gubernamental en la capital ucraniana.

[Q]: Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin?



President Trump: Yeah. I am. pic.twitter.com/YOfKtAZ2Wd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 7, 2025

Del mismo modo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó en una entrevista para la NBC, que aplicarán las penalizaciones económicas contra Rusia. También incluirá a países que le compren gas o petróleo, ya que el objetivo es "hacer colapsar" su economía.

"Estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia, pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan: una mayor presión económica puede llevar a la economía rusa a un colapso total, y eso llevará al presidente Putin a la mesa de negociaciones" afirmó el administrador de fondos de alto riesgo.

.@POTUS Trump and @VP Vance had a very productive call with EU President @vonderleyen on Friday.



We are prepared to increase pressure on Russia, but we need our European partners to follow us: further economic pressure can drive the Russian economy towards a full collapse, and... pic.twitter.com/HfKIyC2WU5 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 7, 2025

Un antecedente reciente sobre esto ha sido el aumento a 50 % de los aranceles que Estados Unidos le impuso a la India. Por comprarle combustibles al Kremlin, el país norteamericano aplicó la penalidad para evitar que lo haga y fortalezca la economía del país europeo.

Trump presente en la final del US Open

Invitado por un auspiciador, el inquilino de la Casa Blanca llegó hasta el estadio Arthur Ashe, en Flushing Meadows, Nueva York para la final masculina del US Open. Entre aplausos y abucheos, el jede de gobierno fue recibido por el público para el duelo entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

WATCH: President Trump arrives at the men's final at US Open in New York City pic.twitter.com/OFyqR5zodX — Fox News (@FoxNews) September 7, 2025

Por su presencia, el ingreso a las tribunas se retrasó, por el contingente de seguridad que se preparó a su arribo. Esto generó la molestia de los asistentes, quienes gritando "Déjennos entrar", pedían acceder al recinto. Esto provocó que se retrase el comienzo del partido, iniciando media hora después de lo pactado.

De esta forma, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está listo para una nueva fase de sanciones contra Rusia, luego de su reciente ofensiva militar en Ucrania. A su turno, el secretario del Tesoro, Scott Bessent afirmó que estas también se aplicarán a quienes le compren combustible al Kremlin.