Trump envía ultimátum a Hamas para devolver rehenes a Israel: "Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!"

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Hamas, el grupo que controla la Franja de Gaza. El mandatario instó este domingo 7 de setiembre a sus líderes a que devuelvan los rehenes a Israel, como parte de sus exigencias para ponerle fin al conflicto que se ha prolongado por casi dos años.

Trump dio ultimátum

A través de su red social Truth, el jefe de gobierno estadounidense afirmó que Israel ha aceptado sus condiciones, por lo que espera lo mismo del lado palestino. El líder del Partido Republicano advirtió que no volverá a advertirle al grupo armado para que acepte sus términos.

"Todos quieren que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás las acepte también. He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!", manifestó Trump.

Las declaraciones se producen luego de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó un plan para la anexión de unos sectores del enclave palestino. El plan consistiría en dar un plazo de varios días a Hamas para que aceptara un alto el fuego en un intento de evitar que Israel tome otras zonas del enclave.

En otras oportunidades, el líder del Estado hebreo manifestó que la intención de su país no es gobernar Gaza, pero sí establecer un perímetro de seguridad. Si la intensidad de su ofensiva tiene éxito, al erradicar a Hamas, le entregaría el poder a un grupo que no signifique una amenaza para su nación.

Hamas le responde a Trump

Citado por el medio Al Jazerra, el grupo palestino aseguró que está dispuesto a sentarse a negociar para terminar con la guerra. Claro está, espera que Israel también cumpla con las condiciones que se pacten, por lo que piden garantías de que no romperá lo acordado.

"A través de los mediadores nos han llegado ideas de la parte estadounidense para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Acogemos con satisfacción cualquier movimiento que ayude a los esfuerzos destinados a detener la agresión. Estamos listos para sentarnos de inmediato a la mesa de negociaciones", indica Hamas.

De esta forma, Donald Trump lanzó un ultimátum a Hamas para que acepte sus condiciones y se siente a negociar la paz con Israel. El presidente de los Estados Unidos aseveró que no volverá a dar una advertencia.