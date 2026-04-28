Fallece joven influencer por extraño cáncer y deja desgarrador mensaje final: "Viviendo la peor pesadilla"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una joven influencer de origen europeo falleció por extraño cáncer a los 19 años y dejó un desgarrador mensaje final en el que evidencia su dura batalla contra la enfermedad. Sus familiares y amigos lloran su pronta partida.

Joven influencer no pudo vencer a extraño cáncer

Gran conmoción ha causado en Países Bajos el fallecimiento de la joven creadora de contenido Jade Kops, quien comntaba con más de 400 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Así lo ha comunicado su familia a través de sus redes sociales, en las que sus fans conocían la enfermedad que padecía.

Al respecto, hay que mencionar que a los 14 años, los médicos le hallaron un rabdomiosarcoma, un tipo raro de cáncer que, por ejemplo en España, acabó con la vida de una niña identificada como Isabel Guerrero.

"Profundamente apenados y muy orgullosos de nuestra valiente hija y hermana, les comunicamos que Jade falleció esta mañana a las 5:50 a. m. en nuestra presencia. Quienes deseen presentar sus respetos a Jade pueden unirse a la guardia de honor el viernes 1 de mayo, alrededor de las 12:15 p. m., en Naaldwijk. Les pedimos amablemente que no traigan flores", fue el mensaje de sus seres queridos.

Esta última petición se ha hecho acorde con las costumbres funerarias de los Países Bajos, en los que es aconsejable que los asistentes a los entierros y cremaciones de flores para que respeten el arreglo floral estipulado por los familiares de la influencer.

El mensaje de Jade Kops que dejó antes de morir

Poco antes de morir, la propia Jade Kops publicó un extenso post en el que aseguraba que su enfermedad había empeorado, que ya no existían tratamientos y que no se sentía, en absoluto, preparada para poder partir de este mundo.

"Mis días transcurren en la cama, conectada a cuatro bombas de medicación. Me mantienen aquí, pero también me muestran lo cerca que está el final. Cada noche tengo miedo de no despertar a la mañana siguiente. Estoy viviendo la peor pesadilla que podría imaginar", expresó en aquella oportunidad.

Gran conmoción ha ocasionado la pronta partida a los 19 años de la influencer Jadde Kops, oriunda de Países Bajos, tras perder la batalla contra un rabdomiosarcoma, un tipo extraño de cáncer. La noticia fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales en el que expresaron sentirse muy apenados por lo sucedido.