Así fue el rescate de María Corina Machado: Revelan video inédito de su salida de Venezuela

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Se reveló un video inédito publicado por la empresa de rescate Grey Bull Rescue, que brindó resguardo a la lideresa de oposición desde su salida de Venezuela hasta Curazao. "Soy María Corina Machado, estoy bien y a salvo", se escucha decir a la política venezolana durante su recorrido en altamar.

Video del rescate de María Corina Machado

El video fue publicado por la empresa Grey Bull Rescue, la cual se encarga de la liberación de personas en situaciones y lugares peligrosos. El video fue difundido este 16 de enero luego que se cumpliera casi un mes del rescate de Machado de su escondite en Venezuela.

Se muestra que la lideresa de oposición al régimen chavista fue altamente resguardada y su apariencia intentó pasar desapercibida usando una gorra y chaqueta de color negro.

"Soy María Corina Machado, estoy bien, estoy a salvo y estoy muy agradecida a Grey Bull", se le escucha durante su trayecto.

Durante el vídeo, un representante del grupo de rescate narró la travesía en altamar que quedó como muestra del complejo operativo encubierto para asegurar la llegada a Oslo.

Uno de los tripulantes contó que el operativo inició el 9 de diciembre con la partida de un bote desde Curazao hacia Venezuela. El objetivo era claro: "llevarla desde donde está hasta donde necesita ir", explicó el agente.

Machado fue trasladado con un reducido y especializado equipo que registró diversos momentos del trayecto en bote como los mapas y los testimonios de los dos días de viaje.

Encontrados por un segundo bote

El video reveló que Machado tuvo que hacer un embarque en un segundo bote antes de su llegada a Curazao. Desde esta nueva embarcación, se le consulta a la venezolana si cuenta con equipaje. "Tengo una mochila", menciona.

El registro muestra que Machado descendió del vehículo marítimo en medio de altamar e ingresó a la segunda embarcación donde estaba siendo esperada por otros agentes.

Se desconoce si el mensaje grabado responde al momento inicial del rescate o cuando ya se encontraba cerca de la isla caribeña ubicada a unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela.

María Corina Machado en Curazao

El viaje habría tenido una duración de 14 horas donde se implicaba contar con todas las medidas de seguridad para evadir la medida de restricción que pesaba sobre María Corina Machado por parte del régimen chavista.

La revelación del video muestra la complejidad y precaución tenida por el grupo de rescate que ayudó a trasladar a María Corina Machado desde Venezuela hasta Oslo, pasando por un breve punto estratégico en Curazao.