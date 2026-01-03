Donald Trump envía seria advertencia a Petro luego de la captura de Nicolás Maduro: "Será mejor que se cuide"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la intervención militar en Venezuela que permitió la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una contundente advertencia a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.

Trump lanza seria advertencia a Petro

En una conferencia de prensa desde Mar a Lago, en Florida, el jefe de Estado de Estados Unidos aseguró que la operación que logró la detención del líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, es un "aviso" a otros países.

Cuando se le consultó sobre las recientes declaraciones del presidente colombiano Petro, en las que afirmaba que no le preocupaban las consecuencias de la operación, Trump tuvo una directa respuesta en vivo.

Tal y como lo ha hecho en anteriores ocasiones, el mandatario norteamericano sostuvo que el gobernante de Colombia se encuentra del lado del narcotráfico.

"Él (Gustavo Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos (...) Tiene que mirarse y debe cuidar su trase**", aseveró Donald Trump.

Las contundentes palabras del inquilino de la Casa Blanca se dan en un contexto en el que existe aún incertidumbre en lo que pueda suceder en Venezuela y tras las reacciones de su homólogo, quien desde un inicio ha rechazado el ataque de Estados Unidos sobre el territorio venezolano.

🇨🇴🔴🇺🇸 ATENCIÓN. Trump lanza advertencia contra @petrogustavo



'Petro Debe cuidar su trasero'



🚨Trump señala a Petro de producir y fabricar cocaina a gran escala y de enviarla USA pic.twitter.com/4yfMg0Fpcm — By Viral 24 (@ByViral24) January 3, 2026

¿Cuál fue el pronunciamiento de Petro tras la captura de Maduro?

Cabe mencionar que, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, este sábado 3 de enero, el presidente Gustavo Petro manifestó que no se encuentra preocupado por lo que el mandatario venezolano pueda contar sobre él a las autoridades de los Estados Unidos.

Ello fue una respuesta a una publicación del periodista Hassan Nassar que señaló que el presidente colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles", en referencia a las acusaciones de Washington contra Nicolás Maduro.

No estoy preocupado para nada.



No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la... https://t.co/mhmK6SGG7i — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

En tanto, más temprano, cuando en Caracas comenzaron a suscitarse explosiones, el mandatario Gustavo Petro señaló que el Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes de actividad aérea inusual registradas en las últimas horas en Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia... — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Como vemos, tras la intervención militar que logró la captura de Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa Donald Trump lanzó una contundente advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalando que debe cuidarse.