Donald Trump publica foto como Jesucristo y arremete contra el papa León XIV: "Es débil con el crimen"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump volvió a acaparar titulares tras compartir una imagen generada aparentemente con inteligencia artificial donde se muestra como Jesucristo. La publicación coincidió con nuevas críticas del mandatario estadounidense contra el papa León XIV, elevando aún más la polémica en redes sociales.

Trump publica foto como Jesucristo

Todo ocurrió este domingo por la noche, cuando Donald Trump utilizó su red social Truth Social para publicar una imagen que rápidamente se volvió viral. En ella, aparece representado como Jesucristo realizando un acto de sanación a un enfermo postrado en una cama.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 12 Apr 21:49 ET)‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍ pic.twitter.com/uWUoEG1bSQ — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026

Dicha imagen, aparentemente creada con inteligencia artificial, muestra a Trump rodeado de militares, personal sanitario y una mujer rezando. En el fondo destacan símbolos como la bandera de EEUU, la estatua de la libertad, águilas en el cielo y soldados representados como figuras angelicales.

La composición llamó la atención no solo por la figura central, sino también por la carga simbólica patriótica y religiosa que rodea toda la imagen.

Trump arremete contra León XIV

La publicación no llegó sola. Horas antes, Donald Trump había arremetido contra el papa León XIV, criticando duramente su postura en temas de política internacional.

"El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario estadounidense en Truth Social, en un mensaje donde también lo instó a "concentrarse en ser un gran papa, no un político".

Trump cuestionó además las opiniones del pontífice sobre conflictos internacionales como Irán y Venezuela, señalando que sus posturas "están perjudicando a la Iglesia católica" y acusándolo de "complacer a la izquierda radical".

Papa León XIV responde a Trump

Las declaraciones del mandatario tuvieron respuesta desde el Vaticano. El papa León XIV defendió su postura señalando que la Iglesia tiene una misión distinta a la política internacional.

"El evangelio es claro", afirmó el pontífice durante un reciente viaje, agregando que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".

El papa León XIV dijo que no quiere líos políticos, sino buscar la paz para todos. "No somos políticos, nos ocupamos de construir puentes de reconciliación", expresó, dejando en claro que seguirá firme con su mensaje a pesar de las críticas.

Así, Donald Trump volvió a generar controversia tras publicar una imagen donde aparece representado como Jesucristo y, al mismo tiempo, lanzar fuertes críticas contra el papa León XIV por sus posturas en política internacional, a lo que el pontífice respondió defendiendo la misión de la Iglesia.