'Pompinchu' preocupó a seguidores al aparecer en una cama de hospital: ¿Qué sucedió con el cómico ambulante?

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular cómico ambulante Alonso Gonzáles, más conocido como 'Pompinchu', quien le ha robado tantas risas a miles de personas, preocupó a sus seguidores de las redes sociales al aparecer en una cama de hospital. En la siguiente nota conoce qué sucedió con el entrañable humorista.

'Pompinchu' se recupera tras un cuadro de salud complicado

'Pompinchu' recurrió a su cuenta oficial de Facebook a través de un video en el que se le observa acostado en una cama hospitalaria, con sondas en la nariz y con el cabello corto. Allí contó brevemente cómo se encuentra dirigiéndose a toda la gente que lo sigue desde sus inicios en la comicidad, aunque no ahondó en la afección que lo aqueja.

"¡Hola, hola linda gente! qué tal amigos, aquí recuperándome, quiero recuperarme lo más pronto posible, esos sí. Ya pronto seguiré subiendo videos, no se preocupen. Acá haciéndole la guerra luchándola. Más adelante explicaremos qué motivos me tienen así", manifestó la también exfigura de la televisión.

En tal sentido, añadió que más adelante irá compartiendo otros audiovisuales en los que mostrará cómo va su proceso de recuperación. Lejos de sentirse triste, el querido 'Pompinchu' se mostró optimista y de buen ánimo afirmando que continuará "haciendo reír a la gente".

Seguidores de 'Pompinchu' le expresan su apoyo y cariño

De forma inmediata el material grabado por el cómico ambulante oriundo de Arequipa generó una gran cantidad de reacciones así como comentarios por parte de sus seguidores y usuarios de las redes sociales quienes le expresaron su apoyo y cariño esperando que muy pronto pueda estar mejor de salud.

"Sigue peleando 'Pompinchu' tú sí puedes", "A recuperarse se dijo, tu gente te espera", "Vamos 'Pompinchu', tú puedes salir de esta", "Adelante 'Pompinchu' fuerza", "Pronta recuperación", "Saldrás adelante, estamos contigo", "Cuídate mucho para que nos sigas haciendo reír", "A ganar la batalla", fueron algunos mensajes alentadores para el humorista.

Habría sufrido un cuadro de neumonía

Uno de los mejores amigos del comediante es el propietario de una reconocida cevichería que, el pasado 2 de abril, lo visitó luego de que fue sometido a una operación a la pierna. Dicho momento quedó registrado en un video en donde se revela que Alonso Gonzáles padece de neumonía.Y su hija añadió que "tiene dañado sus pulmones".

Echado sobre una cama hospital y con sondas en la nariz, el popular cómico ambulante 'Pompinchu' reapareció a través de un video en redes sociales y preocupó a sus seguidores. Si bien no precisó el motivo de su estado de salud aseguró que se viene recuperando y que lucha para mejorar.