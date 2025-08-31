RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Rescate sin éxito

Escaladora rusa atrapada a más de 7 mil metros de altura en Kirguistán: Autoridades suspendieron búsqueda

Tras 19 días a más de 7 mil metros, la escaladora rusa Natalia Nagovitsyna no ha podido ser rescatada del pico Poveda, en Kirguistán. Las misiones de búsqueda fueron suspendidas por el gobierno de este país.

31/08/2025

El 12 de agosto, un grupo de escaladores desafió al pico Pobeda, una montaña de 7439 metros de altura en las fronteras de Kirguistán y China. Cuando sedisponían a descender, Natalia Nagovitsyna, una de las integrantes, sufrió la fractura de una pierna que le impidió completar el descenso La búsqueda fue oficialmente suspendida por las autoridades kirguis.

Rescates sin éxito

Debido a las condiciones climáticas y la ubicación donde quedó presa de la inclemencia climática (-30°), su rescate ha sido complicado. Un dron llegó a captarla con vida una semana después, cuando salió de la tienda donde se refugiaba. Sin embargo, en otra pasada, no hubo señales de vida, lo que generó la hipótesis de una posible muerte o que se quedó dormida.

Un compañero de la expedición intentó rescatar a la mujer de 48 años, no obstante, no tuvo éxito. Luca Sinigaglia de Italia, estableció un campamento unos metros más abajo para no dejarla sola, pero el desgaste físico, la altitud extrema y las temperaturas de -20 C° le afectaron y le provocaron la muerte por un edema cerebral. Su cuerpo sigue en Pico Victoria.

La historia dio un giro dramático cuando otro colega, Alexander Ishchenko, acusó a Nagovitsyna de ocultar la lesión que tenía en la pierna. Según el escalador, lo sufrió meses atrás escalando la montaña Ala Archa, también en Kirguistán. La omisión le habría ocasionado problemas al equipo en el ascenso.

¿Por qué no pueden rescatarla? 

En uno de los intentos de salvarla, Rusia envió un helicóptero del ejército para ponerla a salvo, sin embargo, la máquina terminó estrellándose a 5 mil metros, sin dejar fallecidos. Además, un Eurocopter, que es más ligero, declinó en la operación porque los pilotos consideraban que las condiciones no eran propicias.

Otro factor que impide el rescate es el clima. Los -30° y las tormentas con vientos huracanados, impiden la buena visibilidad para un aterrizaje. A eso se le agrega que la zona donde quedó varada no es ideal para el aterrizaje de un helicóptero, lo que dificulta aún más la tarea. Los intentos fallidos hicieron que Kirguistán suspenda la búsqueda.

De este modo, la misión de encontrar y rescatar a la escaladora Natalia Nagovitsyna ha sido prácticamente imposible. La mujer rusa quedó atrapada a más de 7 mil metros en una montaña de Kirguistán. Los intentos de rescate han fracasado, causando que las autoridades locales suspendan la búsqueda.

