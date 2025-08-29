Trágico naufragio en África: Cifra de migrantes fallecidos se incrementa a 70 tras hundimiento de embarcación en Mauritania

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trágico naufragio de una embarcación se suscitó el pasado martes 26 de agosto frente a las costas de Mauritania, en África. Ahora, se incrementó a 70 el número de migrantes fallecidos que se encontraban rumbo a Canarias, de acuerdo a información de la Guardia Costera mauritana vertida a EFE.

70 fallecidos por naufragio en Mauritania

Los rescatistas mauritanos han recuperado 70 cadáveres tras una jornada ardua de operaciones de búsqueda y rescate. Los equipos de salvamento, que recuperaron ayer jueves 20 cuerpos y 17 sobrevivientes, se preparan para continuar con la búsqueda de más víctimas y de la embarcación que terminó por hundirse.

Cabe resaltar, que la patera (denominación de la embarcación) transportaba a más de 160 migrantes en su mayoría procedentes de Gambia y Senegal. Ellos habían partido de Gambia, seis días antes con rumbo a las islas Canarias.

Además, de acuerdo a medios locales, que citaron a las fuerzas de seguridad, unas 100 personas permanecen aún desaparecidas. Un dato que es resaltante es que este trágico siniestro es una evidencia del gran flujo de personas que buscan emigrar a Europa, en los últimos meses desde Mauritania, nación situada en la costa atlántica de África occidental.

Una travesía peligrosa

Cabe resaltar, que este tipo de migraciones desde la costa africana hasta Canarias han causado decesos debido a que las corrientes oceánicas son fuertes y las embarcaciones son muy frágiles, como las del reciente naufragio de Mauritania.

De otro lado, de acuerdo a la ONG española Caminando Fronteras, en el año 2024 llegaron a España un total de 46 mil 843 migrantes desde la costa de África. Asimsimo, 9 mil 757 fallecieron en el intento de migrar.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) reveló que entre el 1 de enero al 15 de julio una cifra superior a los 19 mil 700 migrantes llegaron a las islas españolas. En comparación con 2023, dicho número registró un aumento de 160 por ciento.

También, señaló que desde el mes de junio más de 76 embarcaciones con aproximadamente 6 mil 130 migrantes sobrevivientes desembarcaron en Mauritania, mientras que 190 migrantes lastimosamente no lo lograron y fallecieron o permanecen reportados como desaparecidos.

De esta manera, se incrementó a 70 el número de migrantes fallecidos víctimas del naufragio de una embarcación que se suscitó el último jueves 28 de agosto frente a las costas de Mauritania, en África.