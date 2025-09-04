Kim Jong-un presenta al mundo a su hija, Kim Ju-ae: Crecen las especulaciones sobre su sucesión

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Kim Ju-ae, la hija del líder norcoreano Kim Jong-un, se ha convertido en el rostro femenino más visible del régimen tras su sorpresiva aparición en la visita oficial a Pekín. Con apenas 11 años, la adolescente ya había sido presentada al mundo en 2022 durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Desde entonces, su presencia en actos oficiales no ha hecho más que incrementarse, al punto de relegar a un segundo plano a su madre, Ri Sol-ju, y a su influyente tía, Kim Yo-jong.

Un debut internacional con fuerte simbolismo

La presencia de Kim Ju-ae en Pekín, acompañando a su padre en una de las visitas diplomáticas más significativas en la historia norcoreana, alimenta las especulaciones sobre su preparación para asumir un rol futuro en el poder.

"Ju-ae fue vista detrás de su padre mientras Kim Jong-un era recibido por altos funcionarios chinos en la estación de Pekín. Esto indica que recibe el mismo protocolo que se otorga al 'número dos' de Corea del Norte", señaló Cheong Seong-chang, vicepresidente del Instituto Sejong, en declaraciones a la agencia Yonhap.

El hecho de que la joven sea introducida en escenarios de alta exposición diplomática refuerza la idea de que el régimen busca familiarizarla desde ahora con los protocolos internacionales.

Kim Jong-un y su hija, la posible sucesora de Corea del Norte.

La primera reina de la dinastía Kim

En un régimen donde la sucesión ha recaído siempre en hombres, la posibilidad de que Ju-ae se convierta en la primera mujer en liderar Corea del Norte supone un giro histórico. Sin embargo, expertos advierten que el fuerte sesgo patriarcal en la cúpula norcoreana podría dificultar su ascenso.

Aun así, el liderazgo de Kim Jong-un ha abierto espacio a un protagonismo femenino mayor. Su hermana, Kim Yo-jong, se ha consolidado como una de las principales voceras del régimen, lanzando críticas directas contra Washington y Seúl. Además, la ministra de Exteriores designada en 2022 se ha convertido en una de las funcionarias más cercanas al mandatario.

Preparada para el futuro

Aunque no existe confirmación oficial sobre la línea de sucesión, la creciente exposición de Kim Ju-ae, sumada a la relegación de otras figuras femeninas del entorno familiar, sugiere que el régimen podría estar perfilándola como heredera. Su aparición en Pekín, frente a la élite política china, refuerza esta percepción y proyecta su imagen más allá del ámbito interno.

La irrupción de Kim Ju-ae en la esfera pública norcoreana ha despertado un intenso debate sobre el futuro de la dinastía Kim. Si bien las barreras culturales y políticas podrían limitar su ascenso, la apuesta de Kim Jong-un por mostrarla en espacios de poder y diplomacia revela una estrategia a largo plazo. En un país marcado por el hermetismo, su exposición creciente podría ser la señal más clara de que Corea del Norte se prepara para un cambio inédito en su historia: la llegada de una mujer al mando supremo.