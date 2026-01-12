Excarcelaciones en Venezuela: Organismos y familias denuncian cifras por debajo de lo prometido

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela han generado un intenso debate dentro y fuera del país. Aunque el gobierno anunció la liberación de varios detenidos, organismos de derechos humanos y familiares de los afectados denuncian que el número de excarcelados es muy inferior a lo prometido, lo que ha despertado críticas sobre la transparencia y el alcance real de la medida.

Expectativas frente a la realidad

La expectativa inicial era que las liberaciones incluyeran a un grupo amplio de presos políticos, en el marco de acuerdos con sectores de oposición y bajo presión internacional.

Sin embargo, las cifras reportadas por ONG como Foro Penal y por familiares de los detenidos muestran que el número de excarcelados es considerablemente menor. Esto ha generado frustración en quienes esperaban un gesto más contundente hacia la reconciliación política.

En anuncio en medio de tensiones

Las excarcelaciones se producen en un momento de alta tensión política en Venezuela, marcado por negociaciones con actores internacionales y cuestionamientos sobre la legitimidad del sistema judicial.

Para el gobierno, las liberaciones representan un intento de mostrar apertura; para la oposición y las organizaciones civiles, son apenas un gesto parcial que no cambia la ituación estructural de persecución y criminalización de la disidencia.

Reacciones de organismos y familias

Familiares de los presos políticos han manifestado su decepción, señalando que muchos de los nombres más emblemáticos no fueron incluidos en las listas de liberados. Organismos internacionales también han advertido que las excarcelaciones no deben ser usadas como moneda de cambio político , sino como parte de un compromiso genuino con los derechos humanos.

#12E Lista confirmada por el Foro Penal de presos políticos excarcelados desde el 08/01/2026 hasta las 2:30 p.m. del 12/01/2026.



Seguimos validando información y verificando que en efecto se trate de presos políticos.



Seguimos#venezuela #presospoliticos@alfredoromero... pic.twitter.com/IlBuDUWLSP — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

Críticas al proceso

La falta de claridad en los criterios de selección y la ausencia de información oficial detallada han alimentado las sospechas de que el gobierno busca capitalizar políticamente las liberaciones sin asumir un compromiso real con la justicia. Además, se denuncia que algunos excarcelados permanecen bajo medidas restrictivas, lo que limita el impacto de la medida.

Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, lejos de generar consenso, han abierto un nuevo frente de críticas. Con cifras menores a las esperadas y denuncias de manipulación política, el proceso refleja las tensiones entre un gobierno que busca legitimarse y una sociedad civil que exige garantías reales de libertad y respeto a los derechos humanos.