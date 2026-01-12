Donald Trump toma medida drástica contra cualquier país que comercie con Irán: "Pagará un arancel del 25%"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva medida para aquellos países que comercialicen con la República Islámica de Irán. La imposición de aranceles de 25 %, con una entrada en vigencia de forma inmediata y que significaría que las importaciones chinas se encarecerían de forma considerable.

A través de su cuenta de Truth, el inquilino de la Casa Blanca dio a conocer sobre la determinación que ha tomado su administración. Esta publicación la realizó en medio de la crisis social que atraviesa el país persa y la que el mandatario estaría dispuesto a resolver, mandando ayuda para la ciudadanía iraní.

"Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta Orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!", publicó el jefe de gobierno estadounidense.

De acuerdo a la base de datos la económicos Trading Economics, Irán tiene como principales aliados comerciales a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Con respecto a Sudamérica, su socio más importante es Brasil, seguido por Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay.

Protestas en Irán por crisis económica

A finales del 2025 se iniciaron protestas sociales en el país persa por la devaluación de su moneda local. Ante ello, miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse en contra del gobierno liderado por el ayatola Alí Jameneí, reportándose hasta el momento más de 600 personas fallecidas, de acuerdo a la ONG Iran Human Rights.

Dentro de la base de datos de este organismo se precisa que hay más de 10 mil detenidos que corren el riesgo de ser ejecutados por las autoridades gubernamentales. De acuerdo a datos extraoficiales que maneja, la cifra de víctimas mortales serían de miles, lo que agravaría la situación que se vive.

"Al menos 648 manifestantes, incluidos nueve niños menores de 18 años, han sido asesinados y miles han resultado heridos. Al mismo tiempo, informes no verificados indican que al menos varias centenas de personas, y según algunas estimaciones más de 6 mil, podrían haber sido asesinadas", precisa en su cuenta de X.

Una nueva imposición arancelaria ha sido anunciada por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Cualquier país que comercialice con Irán pagará un arancel del 25 % en cualquier negocio que realice en suelo estadounidense, teniendo la orden ejecutiva una vigencia inmediata.