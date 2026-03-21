Cueva deja en shock con inesperado comentario sobre Guerrero y Advíncula previo al Alianza vs Juan Pablo II

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocas horas del esperado duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Christian Cueva volvió a captar la atención. Esta vez, 'Aladino' no solo habló de fútbol, sino también de sus vínculos con Paolo Guerrero y Luis Advíncula.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Cueva?

Todo comenzó cuando Paolo Guerrero se refirió a Cueva antes del partido. El 'Depredador' destacó la relación que los une, recordando que compartieron muchos momentos en la selección peruana.

"Sí, será especial el reencuentro. Lindo, lindo. Es partido importante y difícil", expresó, dejando claro que el duelo tiene un condimento emocional adicional.

Ese contexto no pasó desapercibido para los medios, que rápidamente buscaron la palabra de Christian Cueva.

Cueva habla de Guerrero y Advíncula

Tras llegar a Lima desde el aeropuerto Jorge Chávez, Christian Cueva fue abordado por la prensa, que le preguntó directamente sobre el reencuentro con Paolo Guerrero.

"(Sobre Paolo Guerrero) Han sido años de convivencia en la selección y nada contento", afirmó, resaltando la historia compartida con el goleador.

Pero no todo quedó ahí. Luis Advíncula también fue mencionado por 'Aladino', quien no dudó en incluirlo dentro de este grupo especial de amistades que le ha dejado el fútbol.

"También con Luis Advíncula, así que tranquilo. Son amigos que me dio el fútbol", añadió, mostrando que más allá de los colores, los vínculos personales siguen siendo fuertes.

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 este sábado 21 de marzo a las 18:30 horas.

El partido se disputará en Matute, donde Alianza buscará hacerse fuerte como local, mientras que Juan Pablo II intentará dar la sorpresa con Christian Cueva como una de sus principales figuras.

La transmisión estará a cargo de L1 Max, por lo que los hinchas podrán seguir cada detalle del compromiso en vivo. Se espera un duelo intenso, no solo por lo que hay en juego en la tabla, sino también por el componente emocional entre los protagonistas.

Posibles alineaciones:

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula; Jesús Castillo, Esteban Pavéz, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula; Jesús Castillo, Esteban Pavéz, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Martín Peralta, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Adriano Espinoza; Martin Alaniz, Christian Flores, Jack Durán, Christian Cueva y Maximiliano Jaumbeltz.

Así, Christian Cueva dejó en shock con su inesperado comentario sobre Paolo Guerrero y Luis Advíncula previo al Alianza Lima vs Juan Pablo II, resaltando que, más allá del partido, los lazos de amistad con ambos jugadores siguen intactos.