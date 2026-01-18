Donald Trump está advertido: Irán amenaza con "una guerra a gran escala" si asesinan a su líder supremo

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las amenazas de Donald Trump de intervenir en Irán ante las muertes sucedidas por las protestas ciudadanas, han sido contestadas por el presidente de esta nación. Masoud Pezeshkian advirtió que se podría venir una catástrofe mundial si alguien mata a su líder supremo, con una guerra que tendría resultados devastadores.

Señala a Estados Unidos

A través de sus redes sociales, el mandatario de la nación persa compartió un mensaje sobre las consecuencias que tendría asesinar al ayatola Alí Jamenei. Culpó directamente a Estados Unidos y a quienes lo respaldan, que por años han aplicado sanciones, desde su óptica, sin justificación alguna.

"Si hay dificultades y penurias en la vida del querido pueblo iraní, uno de los principales factores es la hostilidad de larga data y las sanciones inhumanas del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Atacar al Líder Supremo de nuestro país equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní", escribió Pezeshkian en X.

Publicación en X del presidente de Irán

Las palabras del presidente iraní aparecen luego de que Donald Trump en reiteradas oportunidades amenazara con realizar una incursión similar a la hecha en Venezuela. Esto por las manifestaciones en varios puntos del país asiático, que según reportes de Iran Human Rights ha dejado a más de 3 mil ciudadanos fallecidos.

El estallido de las protestas tuvieron lugar a finales de diciembre, cuando varios comerciantes cerraron sus negocios a causa de la devaluación del rial iraní. Al principio, el gobierno persa las avaló, sin embargo, acusó de la infiltración de "terroristas liderados desde el exterior", por lo que la represión se volvió violenta.

Trump recibió informes positivos

Los hechos violentos en Teherán y otras ciudades no han sido ignoradas por el inquilino de la Casa Blanca, quien el último miércoles comunicó que habían cesado. "Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", dijo desde la oficina Oval.

Previamente, Trump advirtió que mandaría a sus fuerzas para rescatar a los civiles que estaban siendo asesinados o capturados por el régimen islamista. Un día antes, aseguró que realizaría una "acción muy contundente" si es que este escenario prevalecía.

