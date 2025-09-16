Jair Bolsonaro: Expresidente de Brasil es trasladado de emergencia a hospital tras estar bajo arresto domiciliario

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria y fue trasladado de emergencia a un hospital tras sentirse mal de salud. El líder de la extrema derecha acudió al centro de salud DF Star acompañado de guardias penitenciarios, así lo dio a conocer su hijo Flavio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro es trasladado de emergencia

La tarde del martes 16 de septiembre, el hijo del expresidente brasileño recurrió a su red social 'X' para anunciar que su padre de 70 años presentó "hipo severo, vómitos y presión arterial baja" lo que consideró como una "emergencia". Asimismo, el primogénito del exmandatario solicitó "oraciones de todos para que no sea nada grave".

La hospitalización de Bolsonaro se suscita tan solo hora después de que sea condenado a pagar un millón de reales por unos comentarios racistas que emitió durante su mandato como presidente de Brasil.

Además, vale indicar que el exjefe de Estado fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos que se le imputaban liderar una trama golpista contra Luis Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en octubre de 2022.

Cabe resaltar que, el jefe de la derecha brasileña regresó al hospital tan solo dos días después de permanecer varias horas para someterse a una intervención cutánea. Al respecto, hasta el momento no se ha difundido mayores detalles sobre su estado de salud ni su permanencia en el hospital al que ingresó.

Bolsonaro en prisión domiciliaria

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra en prisión domiciliaria mientras se encuentra a la espera de que, una vez se publique la sentencia en su contra y estén resueltos los eventuales recursos, el juez determine en qué centro penitenciario cumplirá su condena.

