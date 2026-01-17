Joven de 19 años fallece tras atragantarse con mandarina mientras paseaba con su amigo

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tarde del viernes 16 de enero se tiñó de tristeza luego de que un joven de 19 años perdió la vida tras atragantarse con mandarina mientras paseaba con su amigo en la playa de San Juan de Alicante, España. La situación dejó a todos los testigos totalmente sorprendidos.

Muere tras atragantarse con mandarina

Según los reportes, eran cerca de las 2:45 de la tarde cuando el joven caminaba con un amigo y, de golpe, se atragantó con un gajo de mandarina y se cayó. Su compañero actuó enseguida y pidió ayuda a los servicios de emergencia.

En cuestión de minutos, una unidad del Samu llegó al lugar acompañada de la Policía. Los profesionales hicieron todo lo posible, aplicando maniobras de primeros auxilios y reanimación, pero lamentablemente el joven no logró sobrevivir.

Vecinos y personas que estaban en el lugar de los hechos quedaron totalmente en shock y conmovidos. El cuerpo del joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para que la autopsia confirme qué pasó.

Cómo actuar ante un atragantamiento

Expertos en primeros auxilios recuerdan que, ante un atragantamiento, lo más importante es mantener la calma y transmitir seguridad a la persona afectada para evitar que entre en pánico. Los pasos básicos recomendados son:

Toser con fuerza: Inclinar ligeramente a la persona hacia adelante y animarla a toser suele ser suficiente para expulsar el objeto.

Inclinar ligeramente a la persona hacia adelante y animarla a toser suele ser suficiente para expulsar el objeto. Golpes entre los omoplatos: Si la tos no funciona, se recomienda colocar a la persona ligeramente inclinada hacia adelante y dar cinco golpes secos entre los omóplatos.

Si la tos no funciona, se recomienda colocar a la persona ligeramente inclinada hacia adelante y dar cinco golpes secos entre los omóplatos. Maniobra de Heimlich: Si los golpes no resultan, se debe abrazar a la persona por detrás, colocar un puño justo por encima del ombligo y realizar cinco compresiones abdominales hacia dentro y arriba.

Si los golpes no resultan, se debe abrazar a la persona por detrás, colocar un puño justo por encima del ombligo y realizar cinco compresiones abdominales hacia dentro y arriba. Reanimación cardiopulmonar (RCP): En caso de que la persona pierda la conciencia, se debe iniciar RCP mientras llegan los servicios de emergencia, alternando compresiones torácicas con respiraciones boca a boca.

Aunque parecen cosas básicas, hacerlas rápido y bien puede ser la diferencia entre que alguien sobreviva o no. Cada segundo cuenta, y saber cómo actuar en el momento justo puede cambiarlo todo.

Así, un paseo que pintaba totalmente tranqui terminó en toda una tragedia cuando el joven de 19 años se atragantó con un gajo de mandarina, dejando a todos los que estaban cerca en shock y muy preocupados, mientras esperan los resultados de la autopsia para saber exactamente qué pasó.