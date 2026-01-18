Intento fallido: El Vaticano admite haber gestionado salvoconducto para Nicolás Maduro previo a ser detenido

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Vaticano confirmó que intentó negociar el exilio del expresidente venezolano Nicolás Maduro antes de la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas. El secretario de Estado, Pietro Parolin, señaló que la Santa Sede buscó un acuerdo que evitara un "derramamiento de sangre", pero finalmente "no fue posible".

La revelación, adelantada por medios internacionales como The Washington Post, indica que se barajó la posibilidad de un asilo en Rusia para Maduro. El objetivo era lograr una salida pacífica ante la creciente amenaza de intervención militar extranjera, que desde el chavismo se consideraba inminente.

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", explicó Parolin, confirmando que se buscó un salvoconducto para Maduro y otros representantes del régimen.

"Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado", añadió.

Maduro y su esposa a su llegada a Nueva York.

Venezuela en incertidumbre

El Vaticano calificó la situación actual de Venezuela como de "gran incertidumbre", con una presidenta interina que asumió de manera forzada y un país que requiere democratización.

"Deseo que Venezuela evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre", enfatizó Parolin.

La voz del Papa León XIV

Aunque no se ha pronunciado directamente sobre esta negociación, el papa León XIV ha reiterado en diversas ocasiones su llamado a buscar salidas pacíficas para la crisis venezolana.

En sus mensajes recientes, el pontífice señaló que el tráfico de drogas es una de las causas que agrava la situación del país y pidió que las soluciones políticas respeten la voluntad popular y los derechos humanos.

También recordó la canonización de figuras venezolanas como José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, como símbolos de esperanza para el pueblo.

🇻🇦🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: El papa León XIV afirma que una de las causas de la crisis de Venezuela es el narcotráfico y pide una solución política que respete la voluntad y los DDHH de los venezolanos. pic.twitter.com/puuepedPey — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

Implicaciones políticas

La confirmación del Vaticano abre un nuevo capítulo en la relación entre la Santa Sede y Venezuela. El intento fallido de negociar el exilio de Maduro muestra la preocupación internacional por evitar un conflicto mayor y refuerza la posición del Vaticano como mediador en crisis políticas.

El Vaticano reconoció que buscó una salida negociada para Maduro antes de la intervención militar estadounidense, pero no logró concretarla. En paralelo, el papa León XIV insiste en que la crisis venezolana requiere soluciones pacíficas y en que el tráfico de drogas es un factor que no puede ignorarse.