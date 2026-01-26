Canciller asegura que "no afecta en nada" a Betssy Chávez que Brasil asuma asuntos de México en Perú

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Hugo de Zela aseguró que la situación de Betssy Chávez no se ha visto afectada luego de que el Gobierno de Brasil asuma los asuntos diplomáticos de México en el Perú tras la ruptura de relaciones.

Betssy Chávez en embajada de México

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue consultado por lo sucedido en la embajada de México, luego de que el último fin de semana se observara una bandera de Brasil en la residencia diplomática.

"La Convención de Viena, de relaciones diplomáticas, dispone que cuando un país no tiene relaciones diplomáticas con otro país puede pedirle a un tercer país que se haga carga de sus asuntos diplomáticos. Para ponerlo en concreto: El Perú no tiene en este momento relaciones diplomáticas con México, y México le ha pedido a Brasil que se haga cargo de los asuntos diplomáticos de México en el Perú", explicó.

Aseguró que la Cancillería Peruana ha dado su conformidad con la medida, por ello se observó el cambio de bandera en la residencia. Cabe señalar que también Brasil se ha hecho cargo de las oficinas de la embajada de México en Perú. Es tras ello que fue consultado sobre una posible afectación en la situación de Betssy Chávez.

"No, no afecta en nada la situación de la señora Chávez, puesto que lo que hace Brasil es actuar en nombre de México en el Perú. Entonces en buena cuenta ese cambio no afecta nada", informó.

México agradece a Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este lunes al Gobierno de Brasil por aceptar el resguardo de la embajada mexicana en Perú.

"Agradecemos al Gobierno de Brasil que haya aceptado y el Gobierno de Perú accedió a que el Gobierno de Brasil proteja las instalaciones de la embajada de México", expresó la jefa de Estado durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana recordó que en la residencia diplomática de México se encuentra Betssy Chávez asilada y fue esa la razón o la que colmó el vaso y el Gobierno del Perú decidió romper relaciones.

"En Perú salió y fue a refugiarse a la embajada de México. Ella sigue todavía ahí. Todavía no se le ha dado el salvoconducto para poder salir de la embajada", dijo.

