Mundo
Hasta el 2030

Nasry Asfura, el candidato de Donald Trump, asumió como nuevo presidente de Honduras

Tras las controvertidas elecciones en Honduras, este martes Nasry Asfura asumió como presidente por los próximos cuatro años. El mandatario conservador ve como un aliado a Donald Trump para toda América.

Nasry Asfura asumió como nuevo presidente de Honduras.
Nasry Asfura asumió como nuevo presidente de Honduras. (Difusión)

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 27/01/2026

Una nueva etapa en la historia política de Honduras ha iniciado con la asunción como presidente de Nasry Asfura. El candidato que ganó las controvertidas últimas elecciones y que contaba con el apoyo del mismo Donald Trump, recibió la investidura este martes que lo reconoce como mandatario por los próximos cuatro años.

Enfrentará grandes desafíos

Con un agenda muy cercana a Estados Unidos, el jefe de Estado conservador deberá enfrentar grandes desafíos, sobre todo en lo económico y en seguridad ciudadana. La escueta ceremonia se realizó en la sede del Congreso de la República hondureña, en la ciudad capital de Tegucigalpa.

"Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso", fueron una de las primeras palabras que expresó Asfura, como una prioridad de su gestión. Ha asegurado también que Donald Trump es un aliado para América, a la par que se confirmase el avance de la derecha en la región.

El nuevo mandatario, conocido como 'Tito' o 'Papi a la Orden', ha prometido que respetará la carta magna de su país dentro del periodo que lo tendrá al frente hasta el 2030. "Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dice los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos", aseguró.

Su ascenso al poder se da tras cuatro años de izquierda y unas elecciones en las que se impuso por un estrecho margen, que llevó a un reconteo de los votos, ordenado por la expresidenta Xiomara Castro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral hondureño lo declaró ilegal y ratificó la victoria del conservador de 67 años.

Asfura ante un Congreso fragmentado

Con solo 49 escaños de 128, el Partido Nacional, que pasa a ser el oficialismo en el parlamento del país centroamericano, se verá obligado a negociar con otras fuerzas políticas para aplicar reformas. Este escenario complica la gobernabilidad en una nación de 11 millones de habitantes y con una tasa de pobreza del 60 %.

La lucha contra la inseguridad se deberá centrar en la pandilla internacional conocida como los Maras, además del narcotráfico y un registro de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. El nuevo presidente aseguró que no renovará el estado de excepción aplicado en la anterior gestión.

El nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura juramentó en la sede del Congreso por los próximos cuatro años. En una breve ceremonia, aseguró que respetará la Constitución y centrará sus esfuerzos en combatir la criminalidad.

