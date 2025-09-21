Tom Holland sufre conmoción cerebral durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor británico Tom Holland sufrió una leve conmoción cerebral mientras filmaba en Escocia escenas de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la franquicia que lo ha consolidado como uno de los rostros más populares de Marvel.

Según confirmó The Hollywood Reporter, el intérprete de Peter Parker deberá guardar reposo por algunos días antes de reincorporarse al rodaje.

La situación ha generado una reunión de emergencia en Sony Pictures, programada para este lunes, con el fin de evaluar la continuidad de la producción y ajustar el calendario en caso de ser necesario. De momento, no se han reportado más heridos ni contratiempos graves en el equipo técnico ni artístico.

El filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, es uno de los proyectos más ambiciosos del estudio, pues representa la única aparición de Spider-Man en la gran pantalla antes del estreno de Avengers: Doomsday, programado para diciembre de 2026.

Tom Holland sufrió un accidente realizando un stunt en el set de Spider-Man Brand New Day este pasado viernes. Tuvo una contusión por lo que fue llevado al hospital, sin embargo, aparentemente fue un golpe menor y en pocos días retomará las filmaciones.



Fuente: The Sun, Variety. pic.twitter.com/SvyxxSgxtf — The Top Comics (@TheTopComics) September 22, 2025

Un elenco de lujo y la apuesta por el multiverso

Spider-Man: Brand New Day promete reunir a viejos conocidos del público, como Zendaya y Jacob Batalon, quienes volverán a interpretar a MJ y Ned.

Además, se suman figuras de gran peso en el universo Marvel como Mark Ruffalo (Hulk) y Jon Bernthal (Punisher), junto a nuevas incorporaciones que generan expectativa entre los fans.

Entre ellas destaca Sadie Sink (Stranger Things), quien, según rumores, daría vida a Mayday Parker, la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson en un universo alternativo.

Este personaje, conocido en los cómics como Spider-Girl, simboliza una apuesta decidida por explorar el multiverso dentro del MCU. La cinta también contará con la participación de Tramell Tillman (Severance) y el regreso de Michael Mando en el papel de Scorpion, tras su breve aparición en Spider-Man: Homecoming (2017).

Con este reparto, Sony busca equilibrar nostalgia y frescura, ofreciendo a los seguidores un producto que conecte con la historia previa y, al mismo tiempo, expanda las posibilidades narrativas del héroe arácnido.

Una franquicia millonaria en crecimiento

La saga de Spider-Man es uno de los pilares económicos de Sony. No Way Home (2021) se convirtió en la película más taquillera de la historia del estudio, con una recaudación mundial de 1.910 millones de dólares. Por eso, cualquier contratiempo en la producción de Brand New Day genera inquietud en la industria y entre los fanáticos.

El estreno está fijado para el 31 de julio de 2026, y, de momento, el calendario no ha sufrido cambios oficiales. Sin embargo, la recuperación de Holland será un factor determinante para que el proyecto se mantenga en los plazos previstos.

Con un guion que apunta a profundizar en las consecuencias del multiverso y con un reparto que mezcla estrellas consagradas y nuevas figuras, Spider-Man: Brand New Day se perfila como una de las apuestas más importantes en la antesala de Avengers: Doomsday.