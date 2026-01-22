Tragedia ferroviaria en España: Encuentran a 'Boro', perrito que se había perdido tras accidente de tren

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El descarrilamiento del tren de alta velocidad que cubría la ruta Málaga-Madrid, ocurrido en las inmediaciones de Adamuz, Córdoba, dejó momentos de angustia entre los pasajeros y una escena marcada por el caos, en toda España, sobre todo por las más de 40 personas que perdieron la vida. Producto del accidente, también se perdió un perrito llamado Boro, quien tras varios días desaparecido pudo ser hallado.

Intensa búsqueda tras ser captado por cámaras

El can viajaba en el tren de la compañía Iryo, sin embargo, tras el accidente en el municipio de Adamuz, escapó. Ana, su dueña, hizo eco de su desaparición, a quien describía como una mascota miedosa y que aparentemente resultó ileso tras el fatal accidente ferroviario.

En declaraciones para el medio español 'El Mundo', la ama de Boro expresó: "Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo, después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana".

Luego del trágico descarrilamiento de un tren, el pasado 18 de enero, las cámaras de seguridad de la zona lo captaron desplazándose por las inmediaciones donde se produjo el siniestro.

De manera inmediata, activaron un dispositivo especial de búsqueda. Fue así que junto a la dueña, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) buscaban a Boro, pero sin éxito.

Si bien el último miércoles fue visto por un guarda de campo bordeando la alambrada del lugar del accidente, no obstante, no se dejó rescatar y escapó con rumbo desconocido.

Un final feliz: Rescatan a perrito 'Boro'

Pero la buena noticia llegó este jueves 22 de enero cuando el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) ha anunciado que el perro que había sido extraviado ha sido encontrado por un grupo de Bomberos Forestales, así lo dieron a conocer a través de su cuenta oficial de X.

Vale mencionar que, la dueña del perro, Ana, es una de las heridas del accidente de tren en Adamuz. Al igual que su hermana Raquel, de 32 años, quien, en estado de gestación, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ella se lastimó al tratar de proteger al animal.

#FinalFeliz | A esta hora de la mañana, compartimos una buena noticia: Boro, el perro extraviado ha sido hallado por un grupo de #BomberosForestales de #EMAINFOCA #AccidenteFerroviarioAdamuz pic.twitter.com/fzVGa4zlaW — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) January 22, 2026

