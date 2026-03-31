Tragedia tras explosión en túnel de autopista: Reportan al menos cuatro fallecidos y varios heridos

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lamentable. Reportan al menos cuatro fallecidos y varios heridos por una explosión en túnel de una autopista en obra. Las autoridades iniciaron con las diligencias para determinar las causas exactas de la tragedia.

Explosión en tunel de autopista en obra: Detalles

De acuerdo a los primeros reportes, la tragedia se registró el último lunes 30 de marzo en un túnel de una autopista en construcción ubicada en el municipio de Chongqing, en el suoreste de China. Un fuerte estruendo se escuchó al promediar las 15:00 horas en un "sitio de construcción" correspondiente a un tramo de la autopista que une las provincias de Hubei y Sichuan.

La comisión distrital de transporte de Wanzhou, en Chongqing, precisó que en un primer momento se reportó que la explosión habría dejado una persona desaparecida y varios heridos; sin embargo, tras las diligencias llevadas a cabo por la emergencia, se dio a conocer que el siniestro dejó cuatro fallecidos (tres perdieron la vida rumbo al hospital y otro fue hallado dentro del túnel) y nueve heridos.

Las autoridades localas iniciaron las investigaciones respectivas para determinar las causas exactas que dieron origen a la explosión, aunque entre las hipótesis está una posible fuga de gas durante la obra de la autopista. La zona del accidente ha sido cerrada mientras avanzan las diligencias.

Otra tragedia internacional: Tiroteo en colegio de Argentina

Desafortunadamente, otra tragedia se reportó en Argentina. De acuerdo a medios locales, no se trataría de una explosión, sino de un caso que ha causado preocupación en el ámbito educativo.

Pues bien, se informó que un alumno ingresó armado a un colegio de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, la Escuela N.º 40 "Mariano Moreno", en donde mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió al menos a otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones.

La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en una entrevista con el canal de televisión TN, donde también aseguró que el autor del atentado, un estudiante de 15 años, fue detenido por la policía para que se inicien las diligencias respectivas de ley.

Tiroteo en colegio de Argentina bajo investigación.

Es así como un nuevo siniestro se registró en el extranjero. La explosión en el interior de un túnel de una autopista en obra en China, dejó al menos cuatro muertos y nueve heridos. El caso se encuentra bajo investigación policial.