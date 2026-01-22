Tren choca contra una grúa y deja varios heridos: Esto se sabe del accidente ferroviario

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Después de una semana negra en las vías ferroviarias, se suma un cuarto accidente en España. Un tren de pasajeros chocó contra una grúa, dejando varios heridos. Las autoridades investigan las causas del incidente.

Tren de pasajeros chocó contra grúa

España se encuentra de luto por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz que dejó al menos 45 fallecidos y más de 100 heridos; sin embargo, ese no sería el único accidente que ha generado gran impacto en el país, ya que seguidamente se registraron otras tres, siendo la última reportada este jueves, 22 de enero, cerca de Alumbres, en Cartagena, región de Murcia.

De acuerdo a los últimos reportes de medios internacionales, un tren de vías estrecha (FEVE) de la línea Cartagena-Los Nietos con 16 pasajeros a bordo colisionó con una grúa en el kilómetro 6,6 entre Alumbres y La Esperanza, a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la citada diputación cartagenera y el municipio de La Unión.

Las primeras diligencias de las autoridades reportan que, al parecer, el accidente se ha producido cuando la grúa invadió las vías en el momento en que el convoy estaba cruzando. El tren ha rozado el brazo de la grúa y sufrió la rotura de un cristal, sin que se haya producido descarrilamiento.

Seis heridos leves al chocar un tren contra una grúa en España.

Accidente ferroviario dejó varios heridos

La compañía ferroviaria Renfe Cercanías AM, conocido popularmente por su anterior nombre Feve (Ferrocarril de Vía Estrecha), indica que están tratando de recabar información para conocer el motivo de la presencia de la grúa en ese tramo.

Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como sanitarios y ambulancias de Protección Civil Cartagena y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.

Un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia explicaron que hasta el momento el accidente ferroviario dejó al menos seis heridos. "Son todos leves o muy leves", puntualizó el vocero, agregando que cuatro de los afectados han sido trasladadas al hospital Santa Lucía y otras dos al Rosell para su valoración.

🇪🇸 | LO ÚLTIMO: Un tren choca con una grúa en Murcia y deja varios heridos leves, sumándose al cuarto accidente ferroviario en España en menos de una semana. pic.twitter.com/2t9jTeEG5q — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 22, 2026

Investigan las causas del choque de tren con grúa

Este nuevo accidente en España pusieron bajo la lupa la gestión del ministerio de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, a los gestores de las líneas férreas y al sistema ferroviario español.

Las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso siguen en marcha. Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha querido enviar "un mensaje de tranquilidad" y su "deseo de una pronta recuperación a los heridos" también a través de redes sociales.

De esta manera, se reportó que al menos seis heridos leves fue el saldo tras el impacto de una grúa contra un tren de la línea FEVE en Cartagena, en España.