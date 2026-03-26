Cae banda que extorsionaba a mototaxistas de empresa 'Etsacesa' en SJL: Exigían pago de cupo diario

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Malditos de Celima', quienes estarían inmersos en el presunto delito de contra el patrimonio, modalidad de extorsión, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, entre otros. Exigían pago de cupo diario a mototaxistas de SJL.

Empresa de transportes denunció amenazas

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el comandante PNP Daniel Guivar Zumaeta, jefe de la comisaría de Zárate, brindó más detalles respecto de la intervención policial que permitió la desarticulación de dicha agrupación criminal.

Según informó Guivar, las autoridades tomaron conocimiento del hecho delictivo luego de que la empresa de transporte de mototaxis, Etsacesa, denunció que venían siendo víctimas de amenazas por parte de una organización criminal. Tras ello, se ejecutaron labores de inteligencia y se procedió a la intervención.

¿Quiénes son los detenidos?

Dicho operativo se llevó a cabo en horas de la madrugada de este jueves 26 de marzo, exactamente en la zona Este Lima Alta, en donde se allanaron dos inmuebles. En la primera vivienda se detuvo a integrantes de una familia, los cuales fueron identificados como Ángel Daniel Coronel Reyes (45), Miriam Yaneth Vargas Flores y su hija, Angelina Daniela Coronel Vargas.

Coronel Reyes cuenta con antecedentes policiales por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, delito por violencia familiar y delito de peligro común. En la segunda vivienda, se detuvo a Randy Óscar Coronel Vargas (21), quien también tiene antecedentes por el delito de robo agravado, en compañía de su pareja.

"Tenemos que resaltar esta importante intervención y detención de la banda criminal Los Malditos de Celima', toda vez que el día de ayer, recibimos la denuncia de parte de la empresa de transporte de mototaxi, Etsacesa, quienes mencionaban que una organización se estaba dedicando al delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión", dijo a TV Perú, este jueves 26 de marzo.

Banda exigía pagos diarios a mototaxis

Cabe mencionar que, en dichos inmuebles, las autoridades hallaron dos armas de fuego, municiones, armas blancas, 500 gr. de droga, dinero, celulares y dinamita, la cual habría sido utilizada para extorsionar a dicha empresa de mototaxistas. Asimismo, se logró obtener mensajes extorsivos enviados desde los celulares incautados.

De acuerdo a la investigación policial, la banda 'Los Malditos de Celima' exigían pagos de S/ 5 soles diarios a los miembros de la empresa de transporte de mototaxistas, generando un total a pagar sería más de S/ 15 mil mensuales.

Es así como, efectivos de la comisaría de Zárate resaltaron la labor de la PNP en el marco de este operativo que desarticuló la banda criminal 'Los Malditos de Celima', dedicados a extorsionar mototaxistas en SJL.