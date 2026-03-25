Agentes de seguridad abaten a ladrón que intentó robar concesionario de autos de lujo en Surco

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho criminal se registró sobre la tarde de este martes 24 de marzo en Surco. Un grupo de delincuentes intentó ingresar a un local dedicado a la venta de autos de lujo, pero el acto fue repelido por agentes de seguridad privada quienes abatieron a uno de los hampones.

Personal de seguridad abate a delincuente en Surco

De acuerdo a las primeras informaciones, una banda criminal, compuesta por 4 sujetos, quiso ingresar al local Iconic Cars ubicado en plena avenida Primavera alrededor de las 5:00 p.m. Cuando estaban cerca de lograr su cometido, las alarmas del establecimiento se activaron generando que estos retrocedan en su intención.

Sin embargo, los ladrones no se esperaron que personal de seguridad privada armada saliera a repeler el intento de asalto. Los hampones quisieron cruzar esta transitada avenida, pero uno de ellos fue alcanzado por las balas de estos agentes quedando tendido en el pavimiento y perdiendo la vida en cuestión de minutos.

Los otros tres lograron abandonar el lugar con rumbo desconocido. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena del crimen para cercarla e iniciar con las pesquisas de rigor.

Peritos de criminalística y del Ministerio Público también se hicieron presentes para respaldar las investigaciones. En el punto se encontraron un total de 10 casquillos los cuales habrían sido disparados en su totalidad por los encargados de seguridad del establecimiento.

Las cámaras de seguridad del local y de la Municipalidad de Surco serán claves para dar con las identidades de los criminales que lograron escapar y dar con su inmediata captura. Por otro lado, el hampón abatido aún no fue identificado por las autoridades.

Empresario involucrado en incidente en el Jockey Plaza

Según Latina, el dueño del establecimiento Iconic Cars fue identificado como Bryan Gómez Mendoza. Lo llamativo de ello es que el hombre de negocios fue protagonista de un curioso incidente ocurrido en el Jockey Plaza en mayo del 2025.

Aquella vez, Gómez Mendoza tuvo un altercado con otra persona en el estacionamiento norte del conocido centro comercial. El hecho pasó a mayores cuando el empresario dedicado a la venta de autos sacó una pistola de gas pimiento generando pánico en todo el establecimiento y obligando a agentes de la PNP a intervenir.

En resumen, un ladrón perdió la vida cuando intentó robar un local dedicado a la venta de autos de alta gama en Surco. Personal de seguridad actuó en defensa propia cuando se activaron las alarmas del establecimiento.