Carabayllo: Comerciantes denuncian que comisaría pidió pago extra por cuidarlos: "Nos piden dinero"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Carabayllo, una familia de comerciantes se acercaron a la comisaría de San Pedro en Carabayllo y al momento de sentar la denuncia por extorsión, efectivos policiales se atrevieron a pedirles un monto de dinero para cuidarlos.

Familia denuncia que comisaría pidió un pago para cuidarlos de la extorsión

El local de 'Galería Plaza 2021' ubicada en el distrito de Carabayllo se encuentra bajo la mira de una banda criminal que les exige a diversos comerciantes numerosas cantidades de dinero para dejarlos trabajar en paz.

En la primera exigencia de pago los extorsionadores la exigieron a la primera agraviada el pago de S/15,000 para que pueda trabajar. Al siguiente mes, a una segunda víctima se encuentra amenazada de muerte a su menor hija si no paga el monto de S/5,000.

Ante las constantes intimidaciones por parte de la organización criminal, el grupo de comerciantes de la galería decidieron sentar una denuncia para poder trabajar en paz. Sin embargo, mayor fue su sorpresa cuando los propios policías les habrían comentado que no tienen equipo policial para resguardar su seguridad.

"Todas las denuncias están en la Dirincri porque acá en la comisaría de San Pedro no nos dan seguridad de nada. Nos dijeron que nosotros no tenemos corona para que nos manden un patrullero exclusivamente para nosotros", contó una de las comerciantes.

Además, ante el pedido de auxilio a las autoridades, estas les habrían insinuado un monto de dinero extra para resguardarlos de la constante inseguridad. Las emprendedoras señalan que rechazaron la oferta de las autoridades.

"Luego han venido patrulleros y nos han pedido dinero y así nos cuidaban (...), pero nosotros no hemos dado nada", denunció la mujer.

Comerciantes decidieron cerrar la galería ante falta de resguardo policial

Ante las amenazas, los negociantes decidieron cerrar el local ubicado en Carabayllo. Esta decisión se da luego alertadas anteriormente por los extorsionadores con una primera amenaza.

"Mi otra compañera que también la amenazaron, tuvimos que trabajar con una sola puerta mirando a cualquier persona que pasaba. Incluso pasó un patrullero y nos tomó una foto, no se por qué", denunció la vendedora.

Luego de intentar todo los métodos para conseguir seguridad, la Galería Plaza 2021 en Carabayllo ha sido cerrada por sus dueños tras los elevados montos de extorsión que les exigen y por no contar con el respaldo policial quienes les insinuaron el pago de un monto de dinero a cambio de resguardarlos.