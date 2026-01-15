Cae por techo de calamina en intento de robo a vivienda en Alto de la Alianza

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un intento de robo terminó de manera fallida la madrugada del miércoles en el distrito de Alto de la Alianza, luego de que un sujeto cayera violentamente desde un techo de calamina al intentar ingresar a una vivienda que también funciona como restaurante. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a. m. en el Pueblo Joven San Martín, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El detenido fue identificado como Joseph Albert Espinosa Campos, de 26 años, natural de Chiclayo. De acuerdo con la información policial, el sujeto subió al techo de calamina del inmueble ubicado en la manzana F, lote 28, presuntamente con la intención de sustraer pertenencias del interior. Sin embargo, la precariedad del material no soportó su peso y cedió, provocando su caída hacia el interior del predio.

Vecinos alertan a la Policía

El fuerte estruendo despertó a los ocupantes de la vivienda y a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP). Efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron al sujeto en el interior del inmueble, con visibles signos de dolor producto del impacto.

"Escuchamos un ruido fuerte como si algo se hubiera desplomado. Cuando salimos, el joven ya estaba en el suelo", relató la propietaria de la vivienda.

Ante la flagrancia del hecho, los agentes procedieron a la detención inmediata de Espinosa Campos y lo trasladaron a la comisaría del distrito para las diligencias correspondientes.

Celular reportado como robado

Durante el registro personal, la policía encontró entre las pertenencias del detenido un teléfono celular que figuraba como reportado como sustraído, lo que agravaría su situación legal. Por ello, además del intento de robo, se le investiga por el presunto delito de receptación.

La propietaria del inmueble señaló que el sujeto intentó huir tras la caída, pero fue reducido por un familiar hasta la llegada de la policía. "Quiso escaparse cojeando, decía que no sabía nada y que otro lo había empujado, pero nadie puede empujarte desde un techo de calamina", declaró.

Investigación en curso

Según el testimonio de los vecinos, el detenido habría mencionado la posible participación de otro sujeto. "Él decía que no estaba solo, que alguien más lo acompañaba. Eso es lo que más nos preocupa", indicó la pobladora, quien también confirmó la existencia de cámaras de seguridad cercanas al lugar.

Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias en la zona para esclarecer cómo ocurrió el ingreso al inmueble y determinar si existen más implicados en este intento de robo registrado en Alto de la Alianza.

Joseph Albert Espinosa Campos permanece detenido en la comisaría del sector, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad. Los vecinos pidieron mayor patrullaje y seguridad.