Roberto Sánchez convoca a marchas: su presencia no radicalizaría la protesta, señala experto

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La participación del candidato Roberto Sánchez en las próximas movilizaciones convocadas por Juntos por el Perú ha generado un intenso debate político, destacándose por la posibilidad de incrementar el alcance de la protesta mientras se mantiene la expectativa sobre la gestión de la seguridad ciudadana.

El papel político de las figuras públicas

La presencia de líderes políticos en las manifestaciones sociales genera diversas reacciones en la opinión pública limeña. Según el politólogo Luis Valverde, la participación de Roberto Sánchez en las marchas organizadas por Juntos por el Perú brindará una mayor visibilidad y fortaleza al movimiento.

"Yo sí creo que le da una imagen de mucha más fortaleza a la marcha, no es solo actores políticos fragmentados, sino hay una figura que tiene poder político, que tiene una representación importante y que va a ser parte de esto y que está llamando", declaró.

Valverde sostiene que la asistencia de figuras con representación parlamentaria transforma la dinámica de las protestas. El analista descartó que la presencia del exministro actúe como un factor de radicalización, argumentando que las causas de la agitación social dependen de diversos factores estructurales ajenos a un solo individuo.

La entrada de figuras conocidas en las movilizaciones suele atraer a más sectores de la sociedad civil. Esto permite que los reclamos sean escuchados con mayor claridad en los espacios públicos, consolidando así la estrategia política que el grupo pretende visibilizar durante la jornada de protestas.

La responsabilidad compartida en las protestas

El mantenimiento del orden público durante las manifestaciones requiere un esfuerzo conjunto entre los diversos actores involucrados. Según Luis Valverde, tanto los organizadores de las marchas como las autoridades del Gobierno y la Policía Nacional del Perú poseen obligaciones concretas para garantizar la seguridad ciudadana.

La gestión de las manifestaciones requiere un enfoque equilibrado. Si las autoridades del Ejecutivo y las fuerzas policiales actúan con prudencia, se reduce el riesgo de enfrentamientos sociales. La prevención de la violencia es, en última instancia, una tarea compartida que protege el derecho constitucional de protestar.

Las instituciones del Estado deben implementar protocolos claros para las manifestaciones pacíficas. La comunicación fluida entre los líderes de los partidos y las fuerzas del orden es esencial para que la jornada se desarrolle sin afectaciones a la propiedad pública o a los transeúntes locales.

La ciudadanía espera que estas actividades políticas se realicen respetando las normas de convivencia. El éxito de las convocatorias dependerá de cómo los actores involucrados manejen las tensiones, priorizando siempre el diálogo para evitar cualquier tipo de escalada durante las movilizaciones en la capital peruana.