Capturan en Ecuador al asesino confeso de mujer extranjera abandonada en un colchón en SMP

El pasado 15 de enero, un macabro hallazgo estremeció a los vecinos de San Martín de Porres luego de encontrar el cuerpo sin vida de una mujer camuflado dentro de un colchón. Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo constatar a los involucrados en este lamentable hecho.

Asesino de mujer abandonada en colchón fue capturado

Ahora, luego de una semana, la Policía Nacional del Perú, a través del general Víctor Revoredo, dio a conocer que Alexander Figueroa de 24 años, sindicado como el principal asesino de Jennifer Lisbeth Mendoza Segura.

De acuerdo al jefe de la Dirincri, el operativo se realizó en Ecuador por parte de agentes de la fuerza de aquel país luego del asesinato de un policía. A raíz de este hecho, se desplegó un fuerte contingente policial para capturar al sicario que le quitó la vida al efectivo.

Por suerte, en medio de esta redada se dio la captura de Figueroa, quien inmediatamente confesó haberla asesinado de más de 30 puñaladas luego de citarla bajo una falsa oferta de trabajo. La víctima había llegado al Perú desde Guayaquil el pasado 11 de enero y luego le arrebataron la vida por parte de una banda que se dedicaría a la trata de personas.

"El día de ayer se ha producido un grave hecho en Ecuador donde ha resultado víctima un hermano policía ecuatoriano. Como consecuencia de este evento criminal, la policía ecuatoriana realizaron un exitoso operativo, intervienen una guarida donde capturan al sicario del policía ecuatoriano y aparece un segundo sujeto", indicó Revoredo.

Será extraditado en los próximos días

Es importante precisar que el conductor de la mototaxi que trasladó el cuerpo de la mujer ecuatoriana que deja en la orfandad a cuatro niños, fue capturado días atrás y hasta se le dictó 9 meses de prisión preventiva.

En ese misma línea, el mandamás de la Dirincri dejó en claro que el proceso de extradición para Alexander Figueroa ya comenzó y podría salir favorable en los próximos días. A eso se le suma que aún queda la captura de los otros dos sindicados en este terrible caso de sangra el cual generó gran conmoción en el país.

En resumen, el principal culpable de la muerte de la mujer abandonada en un colchón en San Martín de Porres fue capturado por la policía ecuatoriana, informó Víctor Revoredo, general de la Policía Nacional del Perú en conferencia de prensa.