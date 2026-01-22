Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son acusados de abuso sexual por joven argentina

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Escándalo en Alianza Lima. Desde Argentina, Antonio Laje, conductor del noticiero 'Otra Mañana', reveló una grave denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Según indicó, una joven de 22 años acusa a los tres futbolistas de abuso sexual el cual habría ocurrido durante la pretemporada íntima en Uruguay.

Denuncian por presunto abuso sexual a jugadores de Alianza Lima

Según el conductor, la mujer, cuya identidad no fue revelada, conoció a Carlos Zambrano durante una cena en Montevideo. Al día siguiente de este hecho, el defensor invitó a la fémina al hotel Hyatt de la capital uruguaya donde se hospedaban mientras realizaban la pretemporada bajo las órdenes de Pablo Guede.

A pesar de que ese encontraba acompañada de una amiga, dos jugadores más aparecieron en el lugar y habrían abusado de ella. Los otros dos involucrados serían Sergio Peña y Miguel Trauco, de acuerdo a la descripción de la denunciante.

Laje indicó que la joven no quiso denunciar el hecho en Uruguay debido a que se encontraba en estado de shock y muy afectada por lo sucedido. Tras su llegada a la Argentina, se atendió en una clínica y hospital local y luego asentó la denuncia ante la justicia de su país.

La víctima no solo brindó su versión de los hechos, sino que aportó la ropa que utilizó aquella noche para poder ayudar a las investigaciones y que sería un factor clave para incriminar a los elementos del elenco victoriano.

