Trujillo: Caen tres implicados en tráfico de sustancias ilícitas tras operativo policial

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un operativo policial dio con la captura de tres implicados en la micro comercialización de drogas en la ciudad de Trujillo. El accionar policial se realizó por agentes del Grupo Terna que venían tras los pasos de estos criminales.

Implicados en la comercialización de drogas

En un inmueble ubicado en la avenida Félix Aldao, cuadra 15., tres implicados con la comercialización de estupefacientes fueron detenidos. Los intervenidos serían parte de una presunta banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.

La intervención policial fue realizada durante horas de la madrugada cuando los sujetos se encontraban inadvertidos del ataque. De esta manera, el plan policial fue ejecutado con éxito.

El operativo fue realizado por agentes del Grupo Terna de la región policial La Libertad en el distrito de La Esperanza que, tras ingresar a la vivienda, se encontraron con grandes cantidades de sustancias prohibidas listas para el comercio.

Durante el operativo se incautó alrededor de un kilo y medio de droga y una diversa variedad de estupefacientes como marihuana, PBC y clorhidrato de cocaína que eran ofrecidos desde su domicilio en Trujillo.

Tres personas fueron detenidas

Los detenidos fueron identificados como Jennifer Loyada Valeriano, Leny Vega Barsallo y Michel Quito Saavedra quienes fueron detenidos por su presunto vínculo en la venta de estas sustancias.

Entre las otras pertenencias incautadas se encontraron al menos dos celulares los cuales formarán parte de la investigación con el fin de precisar las coordinaciones criminales que mantenían.

Los sujetos habrían resguardado parte de los estupefacientes en una caja de panetón para mantener el producto camuflado. Entre otros elementos se encontró una balanza y una colador, con los cuales realizaban el pesaje de los estupefacientes.

Las personas detenidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se continúan las investigaciones para determinar la procedencia del material incautado.

De acuerdo al Código Penal, la microcomercialización o microproducción tiene como pena privativa de la libertad un plazo no menor de tres años. Sin embargo, la cantidad de años puede aumentar ante diversos agraviantes.

La investigación determinará si existen más implicados relacionados a la banda. Por lo pronto, tres personas fueron detenidas por la microcomercialización de estupefacientes en el distrito de La Esperanza.