'El Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno será extraditado la próxima semana desde Paraguay

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Erick Moreno Hernández, más conocido como 'El Monstruo' y líder de 'Los Injertos del Cono Norte', será extraditado la siguiente semana desde Paraguay, según informó la Fiscalía.

'El Monstruo' en Perú

En entrevista con América Noticias, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, confirmó que Erick Moreno llegará al Perú el próximo 28 de enero.

"Nos han informado a través de nuestra oficina de Cooperación Internacional que el Gobierno [de Paraguay] ha fijado como fecha de entrega, dando como cumplimiento al proceso de extradición de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', para el 28 de enero de este año", declaró.

Moreno llegará a nuestro territorio nacional para cumplir una condena de 32 años de prisión que tiene pendiente con la justicia peruana. Sumado a ello, enfrenta tres pedidos adicionales de extradición por delitos graves como organización criminal, robo agravado y el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar.

En ese sentido, para el traslado de Erick Moreno se ha dispuesto un equipo especializado, conformado por representantes del Ministerio Público, un médico legista y agentes de la Policía Nacional. Según detallaron fuentes oficiales, el grupo viajará a la ciudad de Asunción para garantizar la seguridad e integridad del detenido durante el vuelo de retorno a Lima.

Detención en Paraguay

La detención de Moreno en Paraguay se dio el 24 de septiembre del 2025, fuente policiales informaron que se habría instalado su base de operaciones para extorsionar empresas de transporte público y comercios en Paraguay, y que extendió el alcance de su organización hasta Bolivia.

En el entorno más cercano de Moreno, la justicia peruana dictó prisión preventiva por 36 meses contra su pareja y su madre por presunta pertenencia a la banda. Además, colaboradores y prestanombres dedicados al flujo ilícito de fondos hacia Bolivia y Paraguay también fueron capturados.

Chávez Cotrina resaltó que "en un trabajo en equipo hemos logrado llegar a las autoridades paraguayas y alcanzar en un tiempo récord que este sujeto sea trasladado a nuestro país para que sea, en primer lugar, juzgado por los delitos que están en proceso y, en segundo lugar, cumpla la pena de treinta y dos años que ya está condenada".

La unidad de investigaciones de América Noticias obtuvo información que señalar que la extradición de Moreno se dará entre el 25 y el 28 de enero, es decir, la siguiente semana.