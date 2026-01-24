Macabro hallazgo en Ate: Cuerpo sin vida aparece en la orilla del Río Rímac cerca a Huachipa

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Los resultados del estado de emergencia decretado por José Jerí siguen sin aparecer a pesar de los intentos del gobierno de demostrarlo. Esto vuelve a quedar en evidencia luego que el cuerpo sin vida de un hombre apareciera en la orilla del Río Rímac en Ate.

Cadáver es hallado en orilla del río Rímac

Gracias a los oyentes de Exitosa, un grupo de vecinos de esta zona cercana a Huachipa y a la autopista Ramiro Prialé alertaron sobre la presencia de lo que sería el cadáver de un hombre que llevaría varios días muerto. Según se indicó, el cuerpo cuenta con short crema, zapatillas negras y un polo también de color negro.

El hombre tendría el rostro casi irreconocible y mediría aproximadamente 1.60 de estatura. Lamentablemente, los funcionarios municipales de Ate no pudieron hacer nada al llegar al lugar ya que el elevado caudal del Río Rímac representa un peligro para cualquier de los rescatistas.

Los vecinos también indicaron que la zona no cuenta con alumbrado público por lo que aprovecharon nuestras cámaras para exigir al alcalde de tome cartas en el asunto y así evitar un hecho similar en un futuro cercano.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En el distrito de Ate, a orillas del río Rímac, personal del equipo de emergencias inició el trabajo de rescate del cuerpo de un hombre hallado en el río.



Luego de varias horas, un equipo de rescatistas pudo llegar al lugar para iniciar con las labores de remoción de los restos de este hombre que aún no ha sido identificado. Eso sí, la corriente del río continúa siendo un factor a tomar en cuenta para el personal.

Joven descuartizada es hallada en La Atarjea

Como se recuerda, esta no es la primera vez que los restos de una persona son encontrados en el caudal del río hablador. Por ejemplo, en junio del 2025 se dio un macabro hallazgo luego que apareciera el cuerpo sin vida de una mujer descuartizada en la planta de tratamiento de La Atarjea.

Trabajadores de esta planta en El Agustino dieron con el cadáver y posteriormente, personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público pudieron identificar a la víctima.

El cuerpo fue identificada como Fabiola Alejandra Caicedo Piña, ciudadana venezolana de 19 años quien no había sido denunciada como desaparecida. Sin embargo, las PNP señaló que se trataría de un hecho relacionado al crimen organizado.

