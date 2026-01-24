Villa El Salvador: Delincuentes asesinan a mototaxista frente a vivienda donde alquilaba un cuarto

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La tasa de homicidios se incrementa y parece no tener cuando cese. En el distrito de Villa El Salvador, delincuentes asesinaron a un mototaxista frente a la vivienda donde alquilaba una habitación. Vecinos de la zona exigen mayor presencia policial.

Asesinan a mototaxista en Villa El Salvador

Pese a que el estado de emergencia continúa en vigencia en Lima y Callao, la delincuencia cobra nuevas víctimas, esta vez un hombre identificado como Álex Alfredo León Rodríguez, a quien sujetos le arrebataron la vida con múltiples balazos a la altura de la Central de Videovigilancia de Seguridad Ciudadana en el distrito de Villa El Salvador.

El hecho de sangre se produjo alrededor de las 10 de la noche de ayer, viernes 23 de enero, cuando la víctima mortal, que se desempeñaba como mototaxista, llegó al inmueble donde alquilaba un cuarto, a bordo de su unidad móvil de trabajo.

De acuerdo a información vertida por los testigos, León Rodríguez fue interceptado por dos personas quienes llegaron en una motocicleta exactamente por la avenida Mariano Pastor Sevilla. Allí, abrieron fuego hasta en 6 oportunidades contra el vehículo menor de color verde para posteriormente huir con rumbo desconocido.

"Lo que escuché fueron seis disparos nada más, pero al parecer fue un venezolano quien estaba en la moto. Bueno, el señor trabaja en la estación, creo que por cupo lo han matado, lo han seguido. Fue en moto lineal", declaró una residente de la zona para un equipo de Exitosa.

Ante este crimen, la vecina ha exigido mayor seguridad porque pese a que haya la presencia de Serenazgo en la zona, este tipo de actos delictivos persisten. "Igualito es, la muerte está en todas partes, piden cupos o casos de robo (...) matan como ellos quieren", agregó.

La víctima pidió auxilio tras ser baleada

Luego de ser disparado, la víctima descendió de su vehículo para pedir auxilio, sin embargo, sus atacantes a sangre fría lo ultimaron. Cabe mencionar que recibió cuatro impactos de bala en el cuerpo.

Aún malherido, el mototaxista fue trasladado de emergencia de manera inmediata al hospital de Villa El Salvador, pero llegó sin signos vitales según confirmaron agentes de la comisaría de Pachacamac.

Por su parte, los familiares de Álex Alfredo León Rodríguez guardaron total hermetismo y evitaron declarar a los medios de comunicación.

Finalmente se conoció que el caso aún es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero una de las primeras hipótesis que se maneja es que el crimen estaría vinculado a un presunto cobro de cupos.