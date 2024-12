"Soy un ratero decente, robo a los que tienen": Menor se confiesa tras hurtar celular a vendedor discapacitado

En un operativo realizado en Cercado de Lima terminó con la captura de dos menores de edad que robaron a un vendedor de caramelos con discapacidad. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue que uno de los detenidos confesó que solo robaba a las personas que tienen y no a las que necesitan.

Tal parece que no temen volver a enfrentarse a la justicia. Dos menores de edad fueron captados por una cámara de seguridad arrebatándole el celular a un vendedor con discapacidad, a pesar de que ya contaban con antecedentes y fueron intervenidos en reiteradas ocasiones por el mismo delito.

Es así como tras conocer el caso, efectivos policiales del Grupo Terna lograron capturarlos y descubrir que estos dos delincuentes formaban parte de la banda criminal conocida como 'Los Piojos de Roosevelt'. Al momento de tomar sus declaraciones e increparlos por sus fechorías, uno de ellos impactó a todos con el motivo por el cual es "ratero".