Surquillo: Cae banda criminal implicada en homicidio y cobro de cupos a otras organizaciones delictivas

Una banda criminal implicada en el homicidio de un extorsionador y el cobro de cupos a otras organizaciones delictivas fue capturada por la Policía Nacional en Surquillo. El operativo acabó con la detención de tres personas, que presuntamente buscaban controlar un determinado territorio para sus actos ilícitos.

Una mujer detenida

'Los Merlys Makacos' es el nombre del grupo criminal que fue desarticulado en la jurisdicción surquillana como parte del operativo 'Impacto 2026'. Durante la acción policial en un inmueble, se detuvieron a tres personas, una de ellas una mujer, que tenían en su posesión un vehículo, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y droga.

De acuerdo al jefe de la PNP, el general Óscar Arriola, esta banda delincuencial habría asesinado a otro extorsionador por el control territorial. Realizaban sus operaciones en los distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, con secuestros, cobros de cupos a transportistas y a otros grupos dentro del mundo del hampa.

"En las hipótesis de campo planteadas estaría la hegemonía, el control territorial y ellos mismos extorsionan a los criminales que se dedican a extorsionar al mismo tiempo en la modalidad de gota a gota" declaró para Latina el alto mando de la Policía Nacional.

Todos los capturados son de nacionalidad venezolana y el último lunes 19 de enero, cerca de las 4.00 de la tarde, acabaron con la vida de un ciudadano colombiano de un disparo en la avenida Los Avicultores, en Chorrillos. Una vez perpetrado el asesinato dentro de un auto negro, abandonaron el cuerpo en la zona y huyeron.

Un integrante había estado en prisión

Los presuntos integrantes de 'Los Merlys Makacos' responden a los nombres de Luis José Niño Villegas (25), Verónica Cristina Chirinos Velásquez (24) y Edgar Alexander Tovar Molina (25). Este último había estado preso en el penal de Aucallama, en Huaral, el que abandonó hace cinco meses.

Entre los objetos incautados se encontró también una agenda en donde llevarían un registro de sus víctimas y de los cupos que cobraban. Además, la PNP analiza las armas encontradas para analizarlas y conocer si están implicadas en otros crímenes relacionados a la extorsión.

