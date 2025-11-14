Abogado de Pedro Castillo durante juicio por golpe de Estado: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Ricardo Hernández Medina, abogado de Pedro Castillo, protagonizó un momento bastante singular durante la audiencia de alegatos de clausura en el juicio oral contra el expresidente por el fallido golpe de Estado del 2022. En un giro inesperado, Hernández recurrió a una de las parábolas más recordadas —y cuestionadas— del exmandatario: la historia del niño y el pollo.

"Ustedes tienen el pollo en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o lo entregan muerto. O ustedes lo absuelven o lo condenan", expresó Hernández, dirigiéndose al tribunal.

La frase fue usada en referencia a la decisión que deberá tomar el Poder Judicial para definir el futuro de Castillo de cara al final del juicio. La misma se remite a una anécdota narrada durante su mandato, la cual fue originalmente presentada como una reflexión sobre el poder de decisión, aunque su explicación fue tan confusa que se convirtió en meme nacional.

Juicio entra en etapa decisiva

Pedro Castillo enfrenta cargos por rebelión y conspiración, tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La audiencia de este viernes marcó el cierre de los alegatos, y se espera que en los próximos días se inicien las autodefensas de los acusados.

Durante su intervención, Hernández Medina intentó reforzar la narrativa de que Castillo fue 'víctima' del poder político y judicial, y que no hubo levantamiento en armas, como exige el tipo penal de rebelión. Afirmó también que el mensaje a la Nación que anunciaba el cierre del Congreso, fue una 'proclama individual' realizado sin intervención de terceros.

"Lo que hizo mi defendido fue una proclama política individual. Un acto de rebeldía inconstitucional porque era acorralado por sus adversarios políticos. Nunca planificó con nadie, lo hizo solo".

Frase generó reacciones de usuarios que recordaron el momento original protagonizado por Castillo

La metáfora buscó enfatizar que la decisión final está en manos del tribunal. sin embargo, la frase generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron el momento original en que Castillo intentó explicar la historia original, fue tan enredado que se convirtió en símbolo de su estilo discursivo.

Castillo, sin embargo, nunca logró explicarla con claridad durante su presidencia, lo que convirtió la historia en un símbolo de su dificultad para comunicar ideas complejas. Que su abogado la haya retomado en el cierre de un juicio por rebelión añade una capa de ironía y suspenso al proceso.