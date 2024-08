Alberto Fujimori no mantiene ninguna acusación constitucional vigente, asegura su abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, aseguró que a su patrocinado le corresponde recibir la pensión vitalicia, debido a que "no mantiene ninguna acusación constitucional vigente".

Durante el diálogo con Luis Aguilar en Hablemos Claro, el letrado señaló que la entrega del beneficio está amparada por ley. Además, indicó que esta misma norma también admitió que se le brinde personal de seguridad y administrativo.

"La norma señala que la pensión se suspende mientras exista una acusación constitucional vigente. En el caso en concreto del señor expresidente, él no mantenía ninguna acusación. Si nos ceñimos estrictamente a la ley, esta (...) permite que se puede reivindicar ese derecho", declaró para nuestro medio.

Ante el anuncio del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, acerca de suspender la pensión vitalicia del exmandatario, Elio Riera señaló que se trata de un pronunciamiento "especulativo, subjetivo y ambiguo".

En esa línea, negó que la decisión de otorgar el beneficio al expresidente sea producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas del Congreso. Según detalló, esta obedece a un acuerdo de mesa que data del año 2016.

"Yo, porque he sido yo quien lo ha presentado, me amparo en el acuerdo de mesa del año 2016; entonces, no puede darse el caso que por un tema receptivo de la población, pretendan variar algo que ya está establecido como derecho fundamental. Yo considero que es equivocado", indicó.