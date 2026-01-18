Alejandro Muñante critica fallo del TC para no procesar a menores como adultos: "Protege más a delincuentes"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, cuestionó duramente el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la norma que permitía procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves.

Para el legislador, la decisión representa un retroceso en la lucha contra la criminalidad y "protege más a los delincuentes que a las víctimas". Muñante señaló que la norma anulada había permitido internar en centros especiales a más de 30 menores detenidos por delitos como sicariato, homicidio, violación y extorsión.

Según dijo, el sistema de rehabilitación juvenil no logra cumplir su objetivo debido al hacinamiento en establecimientos como Maranguita y la falta de infraestructura adecuada. "El sistema actual ha fracasado", enfatizó.

Congresista señaló que resolución favorece a las bandas criminales.

Reforma constitucional en camino

Ante la anulación de la ley, Muñante anunció que su bancada promoverá una reforma constitucional para establecer una edad mínima de responsabilidad penal en casos excepcionales.

Afirmó que no existe ningún tratado internacional que impida al Perú fijar dicho parámetro y citó ejemplos de países como Brasil y Estados Unidos, donde se aplican criterios similares.

"Lo que tenemos que haer ahora es una reforma de la constitución. Ya con eso, no habrá una resolución de esta naturaleza que la dejen sin efecto. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras las bandas criminales celebran esta decisión", sostuvo.

La posición de Luz Pacheco

En contraste con las críticas, la presidenta del TC, Luz Pacheco, defendió la sentencia señalando que los adolescentes requieren ayuda especializada y no penas desproporcionadas.

"Es mucho más fácil apoyar a un chico de 16 años que a un hombre de 35", afirmó en una entrevista, subrayando que la formación del cerebro humano culmina recién alrededor de los 30 años.

En entrevista con Exitosa, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, indicó que el Estado peruano tiene una responsabilidad social respecto a aquellos adolescentes que incurran en graves delitos.

Para Pacheco, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los menores infractores reciban medidas socioeducativas que les permitan reinsertarse en la sociedad, sin que ello implique impunidad.

La magistrada también recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todo menor de 18 años debe ser tratado bajo un régimen especial, y que aplicar penas largas a adolescentes es "inconstitucional e inconvencional".

El enfrentamiento discursivo entre Alejandro Muñante y la presidenta del TC refleja la tensión entre dos visiones opuestas: la que busca endurecer las sanciones contra adolescentes infractores y la que defiende un enfoque socioeducativo.

Mientras el congresista anuncia una reforma constitucional, el Tribunal insiste en que la rehabilitación y la reinserción deben ser el camino para enfrentar la criminalidad juvenil.